AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया की धरती पर जो रूट ने जड़ा पहला टेस्ट शतक, हार्दिक पंड्या के अंदाज में मनाया सेलिब्रेशन हुआ वायरल

Joe Root Century Celebration in Hardik Pandya Style: जो रूट ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपना पहला टेस्ट शतक बनाते हुए इतिहास रच दिया और सबसे कम उम्र में टेस्ट क्रिकेट में 40 शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने.

  • जो रूट ने ऑस्ट्रेलिया में 15 टेस्ट सेंचुरी का सूखा खत्म करते हुए गाबा टेस्ट में शतक बनाया
  • रूट ने नाइट सेशन के दौरान 181 गेंदों पर 11 चौकों की मदद से शानदार बल्लेबाजी की
  • शतक पूरा करने के बाद रूट ने हार्दिक पंड्या के अंदाज में सेलिब्रेशन किया जो दर्शकों को यादगार लगा
Joe Root Century Celebration in Hardik Pandya Style: जो रूट ने आखिरकार ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड के लिए एशेज टेस्ट में सेंचुरी बना ली है, और अपने शानदार क्रिकेट CV में से एक मील का पत्थर पूरा कर लिया है. टेस्ट क्रिकेट के नंबर 1 रैंक वाले बैट्समैन ने 2013 से ऑस्ट्रेलिया में 15 टेस्ट सेंचुरी का सूखा खत्म किया, जब उन्होंने गुरुवार को गाबा में दूसरे टेस्ट के पहले नाइट सेशन में ट्रिपल फिगर में पहुंचकर स्कोर बनाया. रूट ऑस्ट्रेलिया के अपने चौथे एशेज टूर पर हैं, जहां उनका पिछला हाईएस्ट टेस्ट स्कोर 89 था. पर्थ में सीरीज के पहले टेस्ट में आठ विकेट से मिली हार में उन्होंने 0 और 8 रन बनाए.

जो रूट ने हार्दिक पंड्या के अंदाज में मनाया सेलिब्रेशन (Joe Root Century Celebration)

जो रूट ने शतक लगाने के बाद कुछ इस जश्न मनाया जिसने हार्दिक पंड्या के सेलिब्रेशन को फिर से फैंस के जेहन में ताजा हो गया. रूट ने 181 गेंदों का सामना करते हुए अपना शतक पूरा किया. इस दौरान उनके बल्ले से 11 चौके आये और स्ट्राइक रेट 55 के आस-पास का रहा.

रूट नाइट सेशन के बीच में ड्रिंक्स के समय 88 रन पर नॉट आउट थे. ब्रेंडन डॉगेट की गेंद पर बाउंड्री लगाकर वह ऑस्ट्रेलिया में पहली बार 90s में पहुंचे. अगली बॉल पर उन्होंने एक और बाउंड्री लगाई और स्कोर 96 हो गया. जब रूट 98 रन पर थे, तो विल जैक्स ने मिचेल स्टार्क के खिलाफ एक वाइल्ड शॉट खेला और 19 रन पर आउट हो गए, जिससे उनकी 40 रन की पार्टनरशिप खत्म हो गई. इंग्लैंड का स्कोर 251-7 था.

एक बार फिर पीछे न रहने के लिए, रूट ने स्कॉट बोलैंड के खिलाफ लेगसाइड बाउंड्री लगाकर सेंचुरी पूरी की, अपने बैटिंग हेलमेट पर लगे बैज को चूमा और फिर इस माइलस्टोन को सेलिब्रेट करने के लिए अपना बल्ला ऊपर उठाया. यह रूट का अपने 160वें टेस्ट में 40वां शतक था. वह पहले से ही इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं.

दुनिया के सबसे युवा बल्लेबाज बने जो रुट

जो रूट ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपना पहला टेस्ट शतक बनाते हुए इतिहास रच दिया और सबसे कम उम्र में टेस्ट क्रिकेट में 40 शतक लगाने वाले बल्लेबाजों में 34 साल 339 दिन के उम्र के साथ सबसे युवा बल्लेबाज बन गए. इससे पहले जैक्स कैलिस ने 35 साल और 79 दिन की उम्र में अपने करियर का 40वां शतक बनाया था.

