SMAT 2025 के फाइनल में बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ईशान किशन की कप्तानी में झारखंड टीम ने रचा इतिहास

SMAT 2025 Champion Jharkhand Team World Record: टीम से बाहर चल रहे भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन ने गुरुवार को यहां हरियाणा पर 69 रन से जीत हासिल करके झारखंड को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का पहला खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई. इसके साथ ही ईशान किशन की कप्तानी में SMAT 2025 चैंपियन झारखंड टीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. हरियाणा के खिलाफ फाइनल मुकाबले में झारखंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 262 रन का स्कोर बनाकर इतिहास रच दिया और 262 रन का ये स्कोर दुनिया के किसी भी टी20 टूर्नामेंट के फाइनल में बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है जो की एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है.

ईशान किशन ने 45 गेंदों में बनाया शतक

किशन ने लगातार छक्के मारे और 49 गेंदों में 10 छक्के लगाए, जिससे झारखंड ने 3 विकेट पर 262 रन का बड़ा स्कोर बनाया. झारखंड के गेंदबाजों ने, जिनकी अगुवाई मीडियम पेसर अनुकूल रॉय ने की, अपने पहले ओवर में दो विकेट लिए, जबकि उनकी टीम ने रेगुलर विकेट लेकर हरियाणा को 193 रन पर आउट कर दिया, जबकि विकेटकीपर-बल्लेबाज यशवर्धन दलाल (53) ने अर्धशतक बनाया. रॉय ने 20 गेंदों में 40 रन भी बनाए. इस तरह झारखंड देश का सबसे बड़ा T20 घरेलू टूर्नामेंट जीतने वाला 12वां राज्य बन गया.

पहले बैटिंग का न्योता मिलने पर, झारखंड के कप्तान ने कुमार कुशाग्र के साथ दूसरे विकेट के लिए 177 रन की अहम पार्टनरशिप की, जिन्होंने 38 गेंदों पर 81 रन बनाकर हरियाणा के बॉलर्स पर प्रेशर बनाए रखा. यह सेंचुरी किशन की इस टूर्नामेंट की दूसरी सेंचुरी थी. 27 साल के किशन पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में रहे हैं और 10 इनिंग्स में 197.32 के ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से 517 रन बनाकर रन चार्ट में टॉप पर रहे.

बाएं हाथ के बल्लेबाज ईशान किशन का यह शानदार फॉर्म सही समय पर आया है, क्योंकि नेशनल सिलेक्टर्स जल्द ही न्यूज़ीलैंड के खिलाफ आने वाली सीरीज़ और T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया की T20I टीम चुनने के लिए मीटिंग करने वाले हैं. किशन ने हरियाणा के अटैक का पूरी तरह से सामना किया, आठ चौके भी मारे और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर एक हाथ से स्टाइलिश छक्का लगाकर अपनी सेंचुरी पूरी की.

आखिरकार 15वें ओवर में सुमित कुमार ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया, और अगले ओवर में कुशाग्र आउट हो गए. अनूकुल और रॉबिन मिंज (14 गेंदों पर 31 रन) की आखिरी गेंदों पर की गई शानदार पारियों ने झारखंड को जीत दिलाई और ऐसा टोटल बनाया जो हरियाणा की पहुंच से काफी बाहर साबित हुआ.

हरियाणा के बैट्समैन को मुश्किल टारगेट को पार करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उनके चेज़ की शुरुआत बहुत खराब रही क्योंकि उन्होंने कप्तान अंकित कुमार (0) और आशीष सिवाच (0) के विकेट जल्दी-जल्दी गंवा दिए और स्कोर 2/1 हो गया.

विकेटकीपर-बैटलर दलाल ने पारी को संभालने की कोशिश की, पहले ओपनर अर्श रंगा (17) के साथ 34 रन जोड़े और फिर निशांत सिंधु (31) के साथ 67 रन की पार्टनरशिप की. हालांकि, अनुकूल ने एक ही ओवर में दोनों सेट बैट्समैन को आउट करके मैच का रुख झारखंड की तरफ मोड़ दिया, जिससे हरियाणा का चेज़ पटरी से उतर गया.

(PTI इनपुट के साथ)