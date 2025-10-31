मैंगलोरियन क्रिश्चियन हैं जेमिमा रॉड्रिगेज, जानें कहां-कहां से होती है उन्हें कमाई, नेटवर्थ कर देगी हैरान

Jemimah Rodrigues Net Worth: आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला 30 अक्टूबर को भारतीय महिला टीम और ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के बीच नवी मुंबई में खेला गया. जहां भारतीय टीम की जीत की हीरो टॉप क्रम की बल्लेबाज जेमिमा रॉड्रिगेज रहीं. लक्ष्य का पीछा करते हुए तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी के लिए आईं रॉड्रिगेज ने कुल 134 गेंदों का सामना किया. इस बीच नाबाद 127 रन बनाने में कामयाब रहीं और अपनी टीम को जीत दिलाकर ही वापिस लौटीं.

कौन हैं जेमिमा रॉड्रिगेज?

जेमिमा रॉड्रिगेज किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं. उनके रिकॉर्ड उनकी कद को खुद बयां करते हैं. भारतीय टीम के लिए वह 2018 से शिरकत कर रही हैं. रोड्रिगेज का जन्म 5 सितंबर साल 2000 में आर्थिक राजधानी मुंबई में हुआ था. वह दाहिने हाथ से बल्लेबाजी, जबकि दाहिने हाथ से ही ऑफब्रेक गेंदबाजी करती हैं.

मैंगलोरियन क्रिश्चियन हैं जेमिमा रॉड्रिगेज

जेमिमा रॉड्रिगेज के धर्म को लेकर अक्सर लोगों का सवाल रहता है. अगर आप भी उनके धर्म के बारे में जानने को उत्सुक हैं तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं. रॉड्रिगेज मैंगलोरियन क्रिश्चियन परिवार से आती हैं. मैच समाप्त होने के बाद उन्होंने बाइबिल के एक श्लोक का जिक्र किया, जो दर्शाता है कि वह ईसाई धर्म को काफी अच्छे से पालन करती हैं.

जेमिमा रॉड्रिगेज की नेटवर्थ

जेमिमा रॉड्रिगेज की नेटवर्थ 2 करोड़ से 15 करोड़ रुपए के बीच बताई जाती है. BCCI की तरफ से मिलने वाली सालाना कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में वह शामिल हैं. इसके अलावा भारतीय टीम की तरफ से शिरकत करने के लिए उन्हें प्रत्येक मैच की फीस मिलती है.

WPL से अच्छी खासी कमाई करती हैं रॉड्रिगेज

जेमिमा रॉड्रिगेज की कमाई का एक प्रमुख जरिया ​WPL है. पहले सीजन में ही यानी कि WPL 2023 में उन्हें दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 2.20 करोड़ की राशि में अपने साथ जोड़ा था. उसके बाद से ही वह इस फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ी हुई हैं.

ब्रांड्स और विज्ञापन

जेमिमा रॉड्रिगेज कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स का विज्ञापन करती हैं. रॉड्रिगेज के प्रमुख एंडोर्समेंट में बूस्ट, सीएट और नाइके जैसे नाम शामिल हैं. जिनसे उन्हें सालाना आय प्राप्त होती है.

