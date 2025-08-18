विज्ञापन
Asia Cup 2025: उनको खुद को नहीं पता... पाकिस्तान टीम में बाबर आजम के चयन न होने पर जावेद मियांदाद हुए आगबबूला

Javed Miandad on Babar Azam: एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान हो गया है लेकिन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टीम में जगह नहीं मिली है.

Asia Cup 2025: उनको खुद को नहीं पता... पाकिस्तान टीम में बाबर आजम के चयन न होने पर जावेद मियांदाद हुए आगबबूला
Javed Miandad react on Babar Azam, मियांदाद भड़के
  • पाकिस्तान ने एशिया कप 2025 के लिए 17 सदस्यीय टीम में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को शामिल नहीं किया है
  • बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने 2021 में यूएई में पाकिस्तान को भारत पर पहली विश्व कप जीत दिलाई थी.
  • पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने बाबर आजम को टीम में न चुनने पर चयनकर्ताओं की कड़ी आलोचना की है.
Javed Miandad on Babar Azam Asia Cup snub:  पाकिस्तान के चयनकर्ताओं ने इस महीने के आखिर में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में होने वाली त्रिकोणीय सीरीज और उसके बाद एशिया कप (Asia Cup 2025)  के लिए रविवार को 17 सदस्यीय टीम की घोषणा की जिसमें अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जगह नहीं दी गयी.  बाबर और रिजवान ने 2021 में यूएई में आईसीसी विश्व कप में पाकिस्तान को भारत पर पहली जीत दिलाने में मदद की थी। यह जोड़ी पिछले कुछ समय से इस प्रारूप की टीम का हिस्सा नहीं है.  बाबर (Babar Azam)  और रिजवान (Mohammad Rizwan) दोनों ने दिसंबर 2024 में अपना पिछला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था. वहीं, बाबर के एशिया कप टीम में शामिल न किए जाने पर पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज जावेद मियांदाद चयनकर्ताओं पर  आगबबूला हो गए हैं. 

चयनकर्ताओं पर  आगबबूला हो गए हैं, पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज जावेद मियांदाद

जावेद मियांदाद ने बाबर के टीम में चयन न करने पर चयनकर्ताओं को फटकार लगाई है. पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज ने कहा, "उनको खुद को नहीं पता, उन्होंने क्रिकेट खेली है? जो जिस स्तर पर क्रिकेट खेलता है, वह चयन कर रहे हैं बाबर आजम की.  उसको क्या नज़र आएगी? बाबर आजम एक महान खिलाड़ी हैं. उतार-चढ़ाव होते रहते हैं. क्रिकेट एक रेडियो की तरह है - आपको स्टेशन पकड़ना होगा. जब आप विकेट पर जाते हो, गेंदबाज आता है, आप सोचते हो..हां, मैं ये कर सकता हूं,'' (Javed Miandad on Pakistan squad for Asia Cup)

मियांदाद का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, बता दें कि एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से होने वाला है. एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच 14 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा. 

एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान की 17 सदस्यीय टीम (Pakistan squad for Asia Cup 2025)

सलमान अली आगा (कप्तान), फखर जमां, हसन नवाज, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, खुशदिल शाह, हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मुकीम. 

