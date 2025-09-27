विज्ञापन
IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में बूम बूम बुमराह का चलेगा मैजिक, फिर टूटेगा पाक का गुरूर

Jasprit Bumrah, Asia Cup 2025 Final: भले ही हाल के समय में पाकिस्तान की टीम भारत के सामने कहीं नहीं ठहरती लेकिन फाइनल का दवाब अलग होता है. ऐसे में भारत के स्टार खिलाड़ियों को आगे आकर परफॉर्म करना होगा. 

Asia Cup 2025 Final, IND vs PAK
  • भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा जहां बुमराह अहम भूमिका निभाएंगे
  • जसप्रीत बुमराह ने T20I मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ कुल 7 विकेट लिए हैं और प्रभावशाली गेंदबाजी की है
  • बुमराह ने एशिया कप में 4 मैचों में 5 विकेट लिए हैं और उनका टीम में होना विपक्षी टीम पर दबाव बनाता है
Jasprit bumrah : भारत- पाकिस्तान (IND vs PAK- Final)  के बीच एशिया कप का फाइनल (Asia Cup Final)  28 सितंबर को खेला जाएगा. भारतीय टीम के पास जसप्रीत बुमराह के रूप में एक बड़ा एक्स फैक्टर है. बुमराह  को दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज माना जाता है. ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में जसप्रीत बुमराह भारत के सबसे अहम खिलाड़ी के तौर पर मैदान पर उतरेंगे. भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी मैच होता है तो रोमांच चरम पर होता है. भले ही हाल के समय में पाकिस्तान की टीम भारत के सामने कहीं नहीं ठहरती लेकिन फाइनल का दवाब अलग होता है. ऐसे में भारत के स्टार खिलाड़ियों को आगे आकर परफॉर्म करना होगा. (India vs Pakistan - Final - ACC Asia Cup 2025)

पाकिस्तान के खिलाफ कैसा है बुमराह का रिकॉर्ड 

टी-20 इंटरनेशनल में बुमराह ने पाकिस्तान के खिलाफ अबतक कुल 6 मैच खेले हैं और 7 विकेट लेने में सफल रहे हैं. बुमराह ने 6.77 की इकॉनमी के साथ गेंदबाजी कर पाकिस्तान पर कहर बरपाया है.वहीं, पाकिस्तान के खिलाफ ओवरऑल बुमराह ने 14 मैच खेले हैं जिसमें 14 विकेट चटकाने में सफलता हासिल की है. 

बुमराह की गेंदबाजी के सामने कैसे टिकेगा पाकिस्तान

भले ही इस एशिया कप में बुमराह के नाम ज्यादा विकेट नहीं हैं, बुमराह ने अबतक 4 मैच में 5 विकेट लिए हैं. लेकिन जसप्रीत बुमराह इम्पैक्ट  बहुत बड़ा है. उनके टीम में रहने से ही विरोधो टीम दवाब में आ जाती है. भले ही सुपर 4 वाले मैच में बुमराह के खिलाफ पाकिस्तानी बल्लेबाज आक्रामक थे लेकिन यह तेज गेंदबाज भली भांति  जानता है कि इस स्थिति से कैसे निपटना है. बुमराह के पास अनुभव है और वो जानते हैं कि फाइनल में पाकिस्तीनी बल्लेबाजों से कैसे निपटना है. 

क्या फाइनल में बदल जाएगी रणनीति  

भारतीय गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने जसप्रीत बुमराह को मध्य और अंतिम ओवरों के लिए बचाकर रखने के बजाय पावरप्ले के ओवरों में ज़्यादा इस्तेमाल करने की रणनीति पर कहा है कि, "देखिए, पावरप्ले में गेंदबाज़ी करना ज़ाहिर तौर पर मुश्किल काम है, लेकिन जसप्रीत सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ों में से एक है.. और, नई गेंद से, ज़ाहिर है, हम विकेट लेने की कोशिश कर रहे .  मुझे लगता है कि अगर आप आखिरी गेंद से पहले 10 या 6-7 रन बना लेते हैं, तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाता है और पिच पर, विकेट एक खास तरह से खेल रहा होता है. यह एक तरह की योजना है, और पावरप्ले के बाद स्पिन के साथ यह कोई छुपी बात नहीं है. तो सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ के लिए हमारे लिए शुरुआत में स्ट्राइक करने का यह कितना अच्छा मौका है. 

पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने उठाया था सवाल (Jasprit Bumrah Vs  Mohammad Kaif)

एशिया कप 2025 में, बुमराह को पावरप्ले में ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और उनके पास अंतिम ओवरों के लिए सिर्फ़ एक ही ओवर बचा रहता है.  इस रणनीति की मोहम्मद कैफ ने आलोचना की थी, जिन्हें लगता था कि इससे भारत को लंबे समय में कोई फ़ायदा नहीं होगा. (Jasprit Bumrah and Mohammad Kaif clash over bowling strategy)

ऐसे में अब देखना है कि फाइनल में बुमराह का इस्तेमान भारतीय टीम कैसे करती है. क्या बुमराह को पावरप्ले में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा या फिर आखिरी ओवरों में .. वैसे, बुमराह ऐसे गेंदबाज हैं जो दोनों तरफ से विरोधी बल्लेबाजों पर कहर बरपाते हैं. बता दें कि बुमराह ने ओवरऑल टी-20 में पॉवर प्ले में कुल 70  विकेट लिए हैं.  (Jasprit bumrah in powerplay in T20s)

Jasprit Jasbirsingh Bumrah, India, Pakistan, Cricket
