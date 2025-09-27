विज्ञापन
BSA अधिकारी बेल्ट कांड: अवंतिका मैम स्कूल में क्या करती थीं? बच्चों ने ही खोल दी लेडी टीचर की पोल

Sitapur BSA Belt Beaten Case: सीतापुर बेल्ट कांड में प्रिंसिपल जेल चले गए, लेडी टीचर अवंतिका सस्‍पेंड हो गईं वहीं BSA अखिलेश सिंह की कुर्सी भी चली गई. इस झगड़े की पूरी जड़ लेडी टीचर को बताया जा रहा है.

Read Time: 4 mins
BSA अधिकारी बेल्ट कांड: अवंतिका मैम स्कूल में क्या करती थीं? बच्चों ने ही खोल दी लेडी टीचर की पोल
सीतापुर BSA बेल्टकांड में बड़ा खुलासा.
  • सीतापुर बेल्टकांड में BSA अखिलेश सिंह, हेडमास्टर बृजेंद्र वर्मा के बीच विवाद सामने आया है.
  • BSA ने टीचर अवंतिका की हाजिरी स्कूल आए बिना लगाने का दबाव बनाया था, जिससे हेडमास्टर ने विरोध किया था.
  • टीचर अवंतिका गुप्ता पर स्कूल में मेकअप करने और देर से आने-जाने का आरोप बच्चों ने लगाया है.
सीतापुर:

उत्तर प्रदेश के सीतापुर बेल्टकांड में हर दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं. इस कहानी के मुख्य तीन किरदार हैं. पहला BSA अखिलेश सिंह, दूसरा हेडमास्टर बृजेंद्र वर्मा और तीसरा और अहम किरदार टीचर अवंतिका गुप्ता. अगर ये कहा जाए कि ये मामला सिर्फ बीएसए और हेडमास्टर के बीच का है तो ये शायद ये गलत हो. क्यों कि टीचर अवंतिका का इस मामले में अहम रोल है. या यूं कहें कि उन्हीं की वजह से अखिलेश सिंह और बृजेश वर्मा के बीच विवाद हुआ था. अब तक सामने आई कहानी तो यही बयां कर रही है.

BSA बेल्टकांड में क्या है टीचर अवंतिका का रोल?

23 सितंबर को सीतापुर के स्कूल में जो भी हुआ वह एक्शन का रिएक्शन भी हो सकता है. सवाल यह है कि हेडमास्टर इतना भरा हुआ क्यों था कि उसने बीएसओ को ही बेल्ट से पीट दिया. दरअसल BSA और हेडमास्टर का एक ऑडियो क्लिप सामने आया है. इसमें बीएसए कह रहे हैं कि स्कूल आए बिना ही टीचर अवंतिका की हाजिरी लगा दी जाए. अगर गांव वाले पूछें तो बताना कि टीचर मेडिकल लीव पर हैं. जिस पर ऐतराज जताते हुए हेडमास्टर ने कहा कि टीचर कम-से-कम एक दिन तो स्कूल आएं. उनकी गाड़ी हर दिन प्रधान के घर के सामने से गुजरती है, लोग पूछेंगे तो मैं बताऊंगा क्या?. बस यही वो मामला है, जहां से दोनों के बीच विवाद बढ़ गया.

हेडमास्टर बृजेंद्र वर्मा की पत्नी सीमा वर्मा ने एक वीडियो में कहा है कि BSA टीचर अवंतिका गुप्ता की हाजिरी लगाने को लेकर दबाव बना रहा था और उनके पति को प्रताड़ित कर रहा था.

मैडल पढ़ाती नहीं सिर्फ मेकअप करती थीं

सीतापुर के महमूदाबाद के नदवा गांव के प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने भी टीचर अवंतिका के बारे में बहुत कुछ बताया है. रिपोर्ट के मुताबिक, स्कूल में पढ़ने वाली एक बच्ची ने बताया कि अवंतिका मैम स्कूल देर से आती थीं और जल्‍दी चली भी जाती थीं. वह जब भी स्कूल आती थीं तो पढ़ाती नहीं थीं, वह तो सिर्फ अपना मेकअप ही करती रहती थीं. इस विवाद के बीच टीचर की डांस करते कई रील्स जमकर वायरल हो रही हैं.

हेडमास्टर जेल गए, BSA और लेडी टीचर सस्पेंड

वहीं मामला इतना बढ़ गया कि यह लखनऊ तक पहुंच गया. प्रिंसिपल जेल चले गए, लेडी टीचर अवंतिका सस्‍पेंड हो गईं वहीं BSA अखिलेश सिंह की कुर्सी भी चली गई. इस झगड़े की पूरी जड़ अवंतिका को बताया जा रहा है. उत्तर प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने सीतापुर में शिक्षक से जुड़ी मारपीट की घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया.

उन्होंने हेडमास्टर को ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "सीतापुर में शिक्षक से जुड़ी घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. मेहनती, ईमानदार और नियमित रूप से स्कूल जाने वाले बृजेंद्र वर्मा को इस हद तक परेशान किया गया कि वह अपना आपा खो बैठे. केवल 20 सेकंड के वीडियो क्लिप के आधार पर शिक्षक को एकतरफा दोषी ठहराना अनुचित है."

प्रिंसिपल ने बेल्ट से क्यों पीटा, वजह की जांच हो

उन्होंने कहा कि बीएसए कार्यालय में प्रवेश करने से लेकर अंत तक के सभी सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा के आधार पर, जो भी दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. किन परिस्थितियों के कारण शिक्षक ने यह कदम उठाया इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए. बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने आश्वासन दिया है कि घटना की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

BSA खिलेश प्रताप ने क्या कहा?

मीडिया से बात करते हुए, BSA अखिलेश प्रताप सिंह ने हेडमास्टर बृजेंद्र वर्मा पर टीचर अवंतिका को परेशान करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि मामले की शिकायत मिलने के बाद उन्होंने बृजेश को चर्चा करने के लिए अपने कार्यालय बुलाया था. उन्होंने हेडमास्टर और टीचर को आमने-सामने बिठाकर जांच शुरू की. लेकिन जब सभी ने कहा कि हेडमास्टर दोषी हैं तो वह अचानक क्रोधित हो गए और अपनी बेल्ट निकालकर उन पर हमला कर दिया.

