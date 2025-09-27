विज्ञापन
IND vs PAK Final: जब-जब फाइनल में भारत -पाकिस्तान का हुआ महामुकाबला, तो इस टीम ने मारी है सबसे ज्यादा बार बाजी !

India–Pakistan Final, Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान ने सीमित ओवरों के टूर्नामेंटों में 5 बार फ़ाइनल खेला है जिनमें 5 से ज़्यादा टीमें शामिल रही हैं.  भारत की टीम को जीत बेन्सन एंड हेजेस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ़ क्रिकेट (1985) और पहले टी20 वर्ल्ड कप (2007) में आई थी.

Upcoming India vs Pakistan T20 Match 2025
  • एशिया कप 2025 के फाइनल में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा.
  • भारत ने 1985 के बेन्सन एंड हेजेस वर्ल्ड चैंपियनशिप और 2007 के टी20 विश्व कप में पाकिस्तान को हराया है.
  • भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए 12 फाइनल हुए हैं पाकिस्तान ने 8 बार जबकि भारत ने 4 बार जीत हासिल की है.
India–Pakistan Final cricket rivalry: एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत और पाकिस्तान एशिया कप के इतिहास में यह पहला मौका है, जब फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. एशिया कप की शुरुआत 1984 में हुई थी.  मौजूदा एशिया कप टूर्नामेंट का 17वां एडिशन है. 2016 में पहली और 2022 में दूसरी बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला गया था.  मौजूदा सीजन टी20 फॉर्मेट का तीसरा मौका है.  वहीं, इस बार पहली बार भारत और पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल खेलने मैदान पर होगी. ऐसे में जानते हैं जब कभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच  किसी भी टूर्नामेंट का फाइनल हुआ तो किस टीम को जीत मिली है. (IND vs PAK Record In Cricket Finals)

भारत और पाकिस्तान ने सीमित ओवरों के टूर्नामेंटों में 5 बार फ़ाइनल खेला है जिनमें 5 से ज़्यादा टीमें शामिल रही हैं.  भारत की टीम को जीत बेन्सन एंड हेजेस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ़ क्रिकेट (1985) और पहले टी20 वर्ल्ड कप (2007) में आई थी.  पाकिस्तान ने बाकी 3 फाइनल मुकाबलों में जीत हासिल की . ऑस्ट्रेलियन-एशिया कप (1986, 1994) और हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी (2017) में. (India Vs Pakistan Asia Cup 2025 Final After 41 Years: Date, Time, Where To Watch)

 जब हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल (How many times have India and Pakistan met in Finals)

साल 1985 में भारत और पाकिस्तान पहली बार किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे थे. बेन्सन एंड हेजेस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ़ क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर खिताब जीता था. 

इसके बाद फिर  1986 और 1994 में हुए ऑस्ट्रल-एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को हराकर अपना दबदबा बनाया . 1986 में पाकिस्तान ने 1 विकेट और 1994 में 39 रन से भारत को हराकर फाइनल जीता था.

सालटूर्नामेंटवेन्यू परिणाम 
1985 विश्व चैंपियनशिप-मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडभारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया 
1986ऑस्ट्रेलियन-एशिया कपशारजाहपाकिस्तान ने भारत को 1 विकेट से हराया 
1994ऑस्ट्रेलियन-एशिया कपशारजाहपाकिस्तान ने भारत को 39 रनों से हराया 
2007टी-20 विश्व कपजोहान्सबर्गभारत ने पाकिस्तान को 5 रनों से हराया 
2017चैंपियंस ट्रॉफीद ओवलद ओवल

2007 टी-20 वर्ल्ड कप में भारत को मिली जीत
2007 के टी-20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच फाइनल हुआ था. धोनी की कप्तानी में भारत ने पाकिस्तान को 5 रन से हरारकर खिताब जीतने में सफलता हासिल की थी. 

वैसे,  ओवरऑल भारत और पाकिस्तान के बीच अबतक कुल  12 फाइनल मैच खेले गए हैं जिसमें पाकिस्तान को 8 बार और भारत को 4 बार जीत मिली है. (How has the final equation been in IND vs PAK)

भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल मैच में कैसा रहा है रिकॉर्ड (Stats Says All About Overall IND vs PAK Finals)

टूर्नामेंटविजेताजीतवेन्यूतारीख
1985 विश्व चैम्पियनशिपभारत 8 विकेट से जीतामेलबर्न10 मार्च 1985
1986ऑस्ट्रेलियन-एशिया कपपाकिस्तान 1 विकेट से जीताशारजाह18 अप्रैल 1986
19911991पाकिस्तान 72 रन से जीताशारजाह25 अक्टूबर 1991
1994ऑस्ट्रेलियन-एशिया कपपाकिस्तान 39 रन शारजाह22 अप्रैल 1994
1998

सिल्वर जुबली कप

(पहला फ़ाइनल) 

भारत 8 विकेट से जीताढाका14 जनवरी 1998
1998

सिल्वर जुबली कप

(दूसरा फ़ाइनल)  

पाकिस्तान 6 विकेट जीताढाका16 जनवरी 1998
1998सिल्वर जुबली कप (तीसरा फ़ाइनल) भारत 3 विकेट से जीताढाका18 जनवरी 1998
1999पेप्सी कप पाकिस्तान 123 रन से से जीताबेंगलुरु 4 अप्रैल 1999
1999कोका-कोला कप पाकिस्तान 8 विकेट से जीताशारजाह16 अप्रैल 1999
2007आईसीसी विश्व कप टी20 भारत 5 रन से जीताजोहान्सबर्ग24 सितंबर 2007
2008किटप्ली कप पाकिस्तान 25 रन से जीताढाका14 जून 2008
2017आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफीपाकिस्तान 158 रनलंदन 18 जून 2017

