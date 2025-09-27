IND vs PAK Final: जब-जब फाइनल में भारत -पाकिस्तान का हुआ महामुकाबला, तो इस टीम ने मारी है सबसे ज्यादा बार बाजी !

India–Pakistan Final cricket rivalry: एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत और पाकिस्तान एशिया कप के इतिहास में यह पहला मौका है, जब फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. एशिया कप की शुरुआत 1984 में हुई थी. मौजूदा एशिया कप टूर्नामेंट का 17वां एडिशन है. 2016 में पहली और 2022 में दूसरी बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला गया था. मौजूदा सीजन टी20 फॉर्मेट का तीसरा मौका है. वहीं, इस बार पहली बार भारत और पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल खेलने मैदान पर होगी. ऐसे में जानते हैं जब कभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी टूर्नामेंट का फाइनल हुआ तो किस टीम को जीत मिली है. (IND vs PAK Record In Cricket Finals)

भारत और पाकिस्तान ने सीमित ओवरों के टूर्नामेंटों में 5 बार फ़ाइनल खेला है जिनमें 5 से ज़्यादा टीमें शामिल रही हैं. भारत की टीम को जीत बेन्सन एंड हेजेस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ़ क्रिकेट (1985) और पहले टी20 वर्ल्ड कप (2007) में आई थी. पाकिस्तान ने बाकी 3 फाइनल मुकाबलों में जीत हासिल की . ऑस्ट्रेलियन-एशिया कप (1986, 1994) और हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी (2017) में. (India Vs Pakistan Asia Cup 2025 Final After 41 Years: Date, Time, Where To Watch)

जब हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल (How many times have India and Pakistan met in Finals)

साल 1985 में भारत और पाकिस्तान पहली बार किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे थे. बेन्सन एंड हेजेस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ़ क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर खिताब जीता था.

इसके बाद फिर 1986 और 1994 में हुए ऑस्ट्रल-एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को हराकर अपना दबदबा बनाया . 1986 में पाकिस्तान ने 1 विकेट और 1994 में 39 रन से भारत को हराकर फाइनल जीता था.

साल टूर्नामेंट वेन्यू परिणाम 1985 विश्व चैंपियनशिप -मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया 1986 ऑस्ट्रेलियन-एशिया कप शारजाह पाकिस्तान ने भारत को 1 विकेट से हराया 1994 ऑस्ट्रेलियन-एशिया कप शारजाह पाकिस्तान ने भारत को 39 रनों से हराया 2007 टी-20 विश्व कप जोहान्सबर्ग भारत ने पाकिस्तान को 5 रनों से हराया 2017 चैंपियंस ट्रॉफी द ओवल द ओवल

2007 टी-20 वर्ल्ड कप में भारत को मिली जीत

2007 के टी-20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच फाइनल हुआ था. धोनी की कप्तानी में भारत ने पाकिस्तान को 5 रन से हरारकर खिताब जीतने में सफलता हासिल की थी.

वैसे, ओवरऑल भारत और पाकिस्तान के बीच अबतक कुल 12 फाइनल मैच खेले गए हैं जिसमें पाकिस्तान को 8 बार और भारत को 4 बार जीत मिली है. (How has the final equation been in IND vs PAK)

भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल मैच में कैसा रहा है रिकॉर्ड (Stats Says All About Overall IND vs PAK Finals)