विज्ञापन
विशेष लिंक

अभिषेक, हार्दिक और तिलक वर्मा पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे फाइनल? भारतीय कोच ने दिया चिंताजनक जवाब

Morne Morkel, IND vs PAK Asia Cup 2025: टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या और सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की चोट पर जानकारी साझा की है. मगर तिलक वर्मा पर उन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया है.

Read Time: 2 mins
Share
अभिषेक, हार्दिक और तिलक वर्मा पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे फाइनल? भारतीय कोच ने दिया चिंताजनक जवाब
Morne Morkel
  • भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने हार्दिक पंड्या और अभिषेक शर्मा की चोट की जानकारी साझा की है
  • हार्दिक पंड्या और अभिषेक शर्मा को श्रीलंका के खिलाफ मैच के दौरान क्रैम्प की समस्या का सामना करना पड़ा था
  • हार्दिक पंड्या की चोट का आकलन आज रात और कल सुबह किया जाएगा जिसके बाद निर्णय लिया जाएगा
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Morne Morkel, IND vs PAK Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले से पूर्व भारतीय टीम से एक बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है. टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या और सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की चोट पर जानकारी साझा की है. मगर तिलक वर्मा पर उन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया है. श्रीलंका के खिलाफ मैच समाप्त होने के बाद उन्होंने कहा, 'दोनों को मैच के दौरान क्रैम्प की समस्या का सामना करना पड़ा. हार्दिक का आज रात और कल सुबह आकलन किया जाएगा. जिसके बाद उनपर फैसला लिया जाएगा. वे दोनों मैच के दौरान क्रैम्प से जूझ रहे थे. अभिषेक ठीक हैं.' 

पहले ही ओवर के बाद ही पंड्या ने छोड़ दिया मैदान 

श्रीलंका के खिलाफ गेंदबाजी के दौरान हार्दिक पंड्या ने पहला ओवर ही डालने के बाद मैदान छोड़ दिया था. मामला यही नहीं रुका. इन्फॉर्म बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने भी क्रैम्प की समस्या की समस्या आने से 10वें ओवर में मैदान से बाहर चले गए थे. लोगों को उम्मीद थी जल्द ही मैदान में वह उतरेंगे, खासकर हार्दिक से क्योंकि उन्हें गेंदबाजी भी करनी थी. मगर दर्द की वजह से वह दोबारा मैदान में नहीं आ सके. 

छक्का बचाने के प्रयास में तिलक वर्मा हुए चोटिल हुए 

तिलक वर्मा क्रैम्प नहीं पिछले मुकाबले में सीमा रेखा के पास छक्का बचाने के प्रयास में चोटिल हो गए थे. या वाक्या भारतीय गेंदबाजी के दौरान 18वें ओवर में घटा. अक्षर पटेल गेंदबाजी कर रहे थे. उनके इस ओवर में विपक्षी टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी दासुन शनाका ने मिड विकेट पर छक्का लगाया. यहां युवा तिलक वर्मा ने छलांग लगाते हुए भरसक छक्का बचाने की कोशिश की. मगर वह नाकामयाब रहे और खुद को चोटिल भी कर बैठे. बताया जा रहा है कि उनके पैर में चोट आई है. 

यह भी पढ़ें- Suryakumar Yadav: फाइनल से पहले टेंशन! कई खिलाड़ियों को हुआ क्रैम्प, कप्तान सूर्या ने बताया अगला प्लान

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Morne Morkel, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com