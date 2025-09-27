विज्ञापन
विशेष लिंक

आतंकवाद पर भारतीय पत्रकार के सवाल पर जब सकपका गए पाकिस्तानी PM शरीफ, देखें Video

पाकिस्तान को आतंकवाद का जन्मदाता देश माना जाता है. पहले उसने अफगानिस्तान में इसका बीज बोया और फिर उसके बाद भारत पर प्रयोग करता रहा. हालांकि, अब ऑपरेशनों के जरिए उसे जवाब भी मिल रहा है.

Read Time: 3 mins
Share
आतंकवाद पर भारतीय पत्रकार के सवाल पर जब सकपका गए पाकिस्तानी PM शरीफ, देखें Video
  • शहबाज शरीफ ने सीमा पार आतंकवाद को रोकने के सवाल पर कहा कि वे आतंकवादियों को हरा रहे हैं.
  • शहबाज ने यूएन में दिए भाषण में आतंकवादियों का नाम लेने और कार्रवाई स्वीकार करने से इनकार किया.
  • शहबाज शरीफ ने यूएन भाषण में भारत के हिंदुत्ववाद को चरमपंथ और खतरे के रूप में प्रस्तुत किया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आतंकवादियों का खिलौना बन गए हैं. रही सही कसर असीम मुनीर ने पूरी कर दी है. वह हर जगह असीम मुनीर को लिए घूमते हैं. न तो अपनी सेना की ऑपरेशन सिंदूर में हार को मानते हैं और न ही अपने यहां बैठे आतंकवादियों का नाम लेते हैं. अभी ताजा-ताजा अमेरिका में गए तो ट्रंप ने शहबाज और उनके चहेते मुनीर को मुलाकात से पहले आधे घंटे से ज्यादा अपने ऑफिस में वेट कराया. इसकी काफी चर्चा पाकिस्तान में हुई. अब एक नया वीडियो आया है. 

आतंकवाद पर शहबाज शरीफ बेनकाब

यूएन में भाषण देने के लिए जा रहे शहबाज शरीफ से एएनआई ने आतंकवाद पर सवाल कर दिया. शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र महासभा की बहस के चौथे दिन के भाषणों में शामिल होने के लिए शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पहुंचे. कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करते ही, एएनआई ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से पूछा, "आप सीमा पार आतंकवाद कब रोकेंगे?" सवाल सुनकर शरीफ सकपका गए. फिर थोड़ी देर में शरीफ ने कहा, "हम सीमा पार आतंकवाद को हरा रहे हैं. हम उन्हें हरा रहे हैं." एएनआई ने उन पर और दबाव डालते हुए कहा, "पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, भारत आपको हरा रहा है." उन्होंने एएनआई की इस टिप्पणी का कोई जवाब नहीं दिया और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में भाग लेने चले गए. 

यूएन में आतंकवाद पर साधी ली चुप्पी

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने थोड़ी देर बाद अपने भाषण में शेख चिल्ली की तरह ऑपरेशन सिंदूर पर 'मुंगेरीलाल' वाले दावे किए. आतंकवाद पर एक शब्द नहीं बोले. शरीफ साहब ने ये साबित कर दिया कि आतंकवाद पर कार्रवाई करने की मंशा तो क्या मंच पर खड़े होकर बोलने की भी उनकी हिम्मत नहीं है. वो तो बस भारत के खिलाफ जहरीली बातें कर सकते हैं, जिससे सेना का उन्हें समर्थन मिलता रहे और पाकिस्तानी जनता का ध्यान भटकता रहे. 

भारत पर ही टिका रहा भाषण 

यूएन में शहबाज शरीफ ने कहा, "'दुनिया में हेट स्‍पीच और किसी भी धर्म या व्‍यक्ति के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए. नफरत आधारित विचारधाराएं जैसे भारत का हिंदुत्‍ववाद चरमपंथ को बढ़ावा देती हैं और दुनिया के लिए खतरा पैदा करती हैं.' पीएम शरीफ ने यहां पर जिक्र किया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके देश की वायुसेना ने भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स को ढेर किया. उन्होंने कश्मीर की स्थिति को लेकर भारत की आलोचना भी की.  

कौन हैं पेटल गहलोत? गिटार बजाने की हैं शौकीन, UN में पाकिस्तानी PM को जमकर सुनाया

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pakistan, Pakistan Terrorism Love Exposed, Shehbaz Sharif, Shehbaz Sharif Video, Shehbaj Sharif Exposed On Terrorism
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com