MI vs GT: मैं हूं न.. कोच और कप्तान हो रहे थे परेशान, तभी सुपरहीरो बनकर जसप्रीत बुमराह ने ऐसे पलट दिया पूरा मैच

Jasprit Bumrah's moment of magic: मुंबई इंडियंस (MI vs GT) ने एलिमिनेटर मैच में कमाल का खेल दिखाया और गुजरात टाइटंस को हराकर क्वालिफायर 2 में अपनी जगह बना ली है. जहां अब पंजाब किंग्स से मुकाबला होगा. गुजरात के खिलाफ मैच में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने कमाल की बल्लेबाजी की और 81 रन बनाकर टीम को जीत दिला दी. रोहित ने अपनी पारी में 50 गेंद का सामना किया. वहीं, मैच में मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 228 रन बनाए जिसके बाद गुजरात की टीम 20 ओवर में 208 रन ही बना सकी. मुंबई 20 रन से मैच जीतने में सफल रही.

जब साई सुदर्शन और वाशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मुंबई मैच हार जाएगी. लेकिन जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर दिखाया कि क्यों वो भारत की ही नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट के सुपरहीरो हैं. गुजरात की पारी के 14वें ओवर में बुमराह आए और ओवर की चौथी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर को अपनी खतरनाक यॉर्कर पर बोल्ड पर मुंबई को बड़ी सफलता दिलाई. यह एक ऐसी गेंद थी जिसे देखकर हर कोई हैरान था. बता दें कि इस समय कर सुदंर और साई के बीच तीसरे विकेट के लिए 84 रन की साझेदारी कर ली थी. लेकिन बुमराह ने सुंदर को आउट कर मुंबई को मैच में वापसी के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया.

जब साई सुदर्शन और वाशिंगटन सुंदर आसानी के साथ रन बना रहे थे तो कोच महेला जयवर्धने और कप्तान हार्दिक पंड्या परेशान हो रहे थे. यहीं नहीं 14वें ओवर से पहले कोच जयवर्धने गेंदबाज बुमराह से बाउंड्री लाइन के पास उनसे बात करते हुए नजर आए थे. उस दौरान बुमराह ने जिस तरह से रिएक्ट किया उसने फैन्स का दिल जीत लिया. बुमराह अपने इशारे से बता रहे थे कि अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है,. मैं हूं न... मैं आपको मैच जीताकर दूंगा. बुमराह के जेस्चर को देखकर ऐसा ही प्रतित हो रहा था

फिर क्या था अगले ही ओवर में बुमराह ने वाशिंगटन सुंदर को बोल्ड कर मैच को रूख बदल कर रख दिया. 14वें ओवर में बुमराह ने 4 रन देकर एक विकेट लेने का कमाल किया और मुंबई के लिए मैच जीतने के दरवाजे को खोल दिया. बता दें कि साई सुदर्शन 80 रन बनाकर आउट हुए और आखिर में गुजरात 20 रन से मैच हार गई. बुमराह की ओर से किया गया 14वां ओवर मैच का विनिंग ओवर बन गया.

I will watch this delivery again and again till the Qualifier 2. Jasprit Bumrah you have rocked my world. pic.twitter.com/LYYedQXMQO