IND vs AUS: जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास, टेस्ट में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने

Jasprit bumrah record in Test: एडिलेड टेस्ट मैच (IND vs AUS, 2nd Test) में ऑस्ट्रेलिया की पारी के दौरान जसप्रीत बुमराह (Jasprit bumrah) ने जैसे ही एक विकेट हासिल किया, वैसे ही उन्होंने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. बुमराह टेस्ट क्रिकेट में इस साल यानी साल 2024 में 50 विकेट हासिल करने वाले भारत के पहले गेंदबाज बन गए हैं .बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को आउट कर पहली सफलता हासिल की. ख्वाजा केवल 13 रन ही बना सके. बुमराह इस साल सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. इस मामले में दूसरे नंबर पर अश्विन हैं जिनके नाम 46 विकेट दर्ज है. तीसरे नंबर पर शोएब बशीर हैं, बशीर ने 45 विकेट अबतक इस साल लिए हैं. रवींद्र जडेजा के नाम 44 विकेट दर्ज है. (Most wickets in 2024 in Tests)

मिचेल स्टार्क के 6 विकेट

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने 6-48 विकेट चटकाए, जो टेस्ट मैचों में उनका 15वां पांच विकेट है, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को एडिलेड ओवल में दूसरे टेस्ट के पहले दिन चाय के समय तक भारत को 44.1 ओवर में मात्र 180 रन पर समेट दिया. भारत की ओर से नीतीश रेड्डी ने 42 रन की पारी खेली तो वहीं, दूसरी ओर केएल राहुल ने 37 रन बनाए. शुभमन गिल ने 31 रन की पारी खेली.

भारत के बल्लेबाजों के बुरा हाल

राहुल और गिल ने ऑस्ट्रेलिया की गलतियों का फायदा उठाते हुए उन्हें ऑफ स्टंप के बाहर अधिक गेंदबाजी करने के लिए मजबूर किया और दूसरे विकेट के लिए 69 रनों की साझेदारी की. जब ऐसा लग रहा था कि सत्र भारत के पक्ष में समाप्त होगा, तब स्टार्क ने वापसी की और पटकथा में नाटकीय बदलाव किया. उन्होंने पहले राहुल को बैक ऑफ द लेंथ गेंद को गली में कैच कराया, फिर कोहली को इस दुविधा में डाल दिया कि खेलना है या छोड़ना है, और उन्हें स्लिप में कैच कराया. 18 महीने बाद अपना पहला टेस्ट खेल रहे बोलैंड ने गिल को 31 रन पर एलबीडब्लू आउट किया और सुनिश्चित किया कि ऑस्ट्रेलिया ने 16 गेंदों में 12 रन पर आखिरी तीन भारतीय विकेट चटकाकर सत्र का शानदार अंत किया.

डिनर ब्रेक के बाद, बोलैंड ने फुलर बॉल को क्रीज में रोहित शर्मा के हाथों कैच कराकर उन्हें एलबीडब्लू आउट कर दिया। अगर नाथन मैकस्वीनी ने ऋषभ पंत का कैच पकड़ लिया होता, तो भारत के छह विकेट गिर सकते थे. पंत ने कमिंस की उछाल लेती गेंद पर बल्ले का कंधा किनारे से टकराकर गली में कैच आउट होने से पहले 16 रन और जोड़े। रविचंद्रन अश्विन ने मार्श और कमिंस की गेंदों पर कुछ आकर्षक चौके लगाए, लेकिन स्टार्क ने उन्हें टॉप इनस्विंगिंग यॉर्कर से एलबीडब्लू आउट कर दिया और हर्षित राणा को एक और इनस्विंगर से आउट कर दिया.

एक छोर से विकेट गिरने के बाद, रेड्डी ने शानदार जवाबी हमला किया। कमिंस की गेंद पर ऑफ-ड्राइव से चौका लगाने के बाद, रेड्डी ने बोलैंड की गेंद पर मिड-ऑफ से एक और चौका लगाया. स्टार्क को डीप एक्स्ट्रा कवर पर छक्का लगाने के बाद, रेड्डी ने बोलैंड को रिवर्स-स्कूपिंग, फ्लिकिंग और पुल करके दो छक्के और एक चौका लगाया. लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया, कमिंस ने जसप्रीत बुमराह को पहली स्लिप में कैच कराया, उसके बाद स्टार्क ने रेड्डी को मिड-ऑफ पर आउट करके भारतीय पारी को समेट दिया. (भाषा के इनपुट के साथ)