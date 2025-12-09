IND vs SA: जसप्रीत बुमराह का ऐतिहासिक महारिकॉर्ड, भारतीय क्रिकेट इतिहास में कारनामा करने वाले पहले गेंदबाज

- जसप्रीत बुमराह क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं
- बुमराह ने तीन ओवर में 17 रन देकर दो विकेट लिए और उनकी इकॉनमी 5.70 रही
- हार्दिक पंड्या की नाबाद 59 रन की पारी के दम पर भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 101 रन से हराया
Jasprit Bumrah 100 Wicket Record in All Format IND vs SA: जसप्रीत बुमराह क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट पूरा करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं और विश्व क्रिकेट की बात करें तो वो पांचवें गेंदबाज बन गए हैं. जसप्रीत बुमराह ने तीन ओवर की गेंदबाजी में 17 रन देकर 2 विकेट चटकाए और इस दौरान उनकी इकॉनमी 5.70 की रही. इसके साथ ही टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एकमात्र गेंदबाज अर्शदीप सिंह हैं जिन्होंने 100 विकेट का आंकड़ा पार किया है. बुमराह के इस रिकॉर्ड की तुलना विश्व क्रिकेट के गेंदबाजों से की जाए तो बुमराह इस मामले में तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले लसिथ मलिंगा, टिम साउथी, शाकिब अल हसन, शाहीन अफरीदी के बाद पांचवें पायदान पर हैं.
💯 and counting! 😎— BCCI (@BCCI) December 9, 2025
Congratulations to Jasprit Bumrah on completing 1⃣0⃣0⃣ T20I wickets ⚡️⚡️#TeamIndia just one wicket away from victory!
Updates ▶️ https://t.co/tiemfwcNPh#INDvSA | @IDFCFIRSTBank | @Jaspritbumrah93 pic.twitter.com/9BwAd1UTdu
इससे पहले मैच की बात करें तो हार्दिक पंड्या के हरफनमौला खेल से भारत ने पांच मैचों की श्रृंखला के पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय में मंगलवार को यहां दक्षिण अफ्रीका को 101 रन से हराकर शानदार आगाज किया. पंड्या की नाबाद 59 रन की आक्रामक पारी के बूते भारत ने छह विकेट पर 175 रन बनाने के बाद दक्षिण अफ्रीका को 12.3 ओवर में 74 रन पर आउट कर इस टीम के खिलाफ रनों के लिहाज से अपनी दूसरे सबसे बड़ी जीत दर्ज की.
भारत ने इससे पहले नवंबर 2024 में दक्षिण अफ्रीका को 135 रन से हराया था. टी20 अंतरराष्ट्रीय में यह दक्षिण अफ्रीका का सबसे छोटा स्कोर है. बल्ले से अपना छठा टी20 अर्धशतक जड़ने वाले पंड्या ने डेविड मिलर (एक रन) का अहम विकेट भी चटकाया. भारत की ओर से अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल को दो-दो जबकि शिवम दुबे को एक सफलता मिली.
दक्षिण अफ्रीका के लिए डेवाल्ड ब्रेविस ने सबसे ज्यादा 22 जबकि ट्रिस्टन स्टब्स और कप्तान एडेन मारक्रम ने 14-14 रन का योगदान दिया.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं