IND vs AUS 5th T20I: जसप्रीत बुमराह इतिहास रचने से एक विकेट दूर, बन जायेंगे ऐसा कारनामा करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज

Jasprit Bumrah Record Hundred Wicket in ALL Format For India: भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इतिहास रचने से बस एक विकेट दूर हैं. वह अपनी टीम की ओर से 100 टी20I विकेट पूरे करने वाले दूसरे खिलाड़ी बनने से बस एक विकेट दूर हैं. अगर वह ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम टी20I में एक विकेट हासिल कर लेते हैं, तो वह सभी प्रारूपों में 100 या उससे अधिक विकेट लेने वाले पहले भारतीय भी बन जाएंगे.

ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच अंतिम टी20I शनिवार को ब्रिस्बेन में खेला जाएगा, जिसमें भारत सीरीज में 1-1 से आगे है. टी20I सीरीज में अब तक, बुमराह ने तीन मैचों में 26.33 की औसत से तीन विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2/26 और 6.58 का इकॉनमी रेट रहा है.

अब तक 79 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में, बुमराह ने 77 पारियों में 18.11 की औसत से 99 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/7 और 6.36 की इकॉनमी रेट रहा है. वह अर्शदीप सिंह (67 मैचों में 105 विकेट) के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं. 50 टेस्ट मैचों में, बुमराह ने 19.83 की औसत से 226 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/27 और 15 बार पारी में पांच विकेट लेना रहा है. वह इस प्रारूप में भारत के 12वें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं.

एकदिवसीय मैचों में, बुमराह 89 मैचों और 88 पारियों में 23.55 की औसत से 149 विकेट लेकर 16वें स्थान पर हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/19 और दो बार पारी में पांच विकेट लेना रहा है.

स्क्वाड:

भारतीय टीम: अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रित बुमराह, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा

ऑस्ट्रेलिया टीम: मिशेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, जोश फिलिप, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, बेन द्वारशुइस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा, मैथ्यू कुह्नमैन, मिशेल ओवेन, महली बियर्डमैन.