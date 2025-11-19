IND vs SA: बुमराह दूसरे टेस्ट में रचेंगे इतिहास, श्रीनाथ का रिकॉर्ड तोड़ दिग्गजों के क्लब में लेंगे एंट्री!

Jasprit Bumrah, India vs South Africa 2nd Test Match 2025: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 22 नवंबर से 26 नवंबर के बीच असम के गुवाहाटी स्थित बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच के दौरान सभी की निगाहें अनुभवी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के ऊपर टिकी रहेंगी. दूसरे टेस्ट मुकाबले में वह 5 विकेट चटकाने में कामयाब होते हैं तो वह भारतीय टीम की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट वाले टॉप 10 बल्लेबाजों में शामिल हो जाएंगे. फिलहाल वह खबर लिखे जाने तक देश के लिए टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले 11वें गेंदबाज हैं.

जवागल श्रीनाथ का रिकॉर्ड तोड़ेंगे जसप्रीत बुमराह

पहले टेस्ट की तरह दूसरे टेस्ट मैच में भी जसप्रीत बुमराह अपनी पुरानी लय में नजर आए तो वह टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट चटकाने के मामले में पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ को पीछे छोड़ देंगे. 56 वर्षीय श्रीनाथ ने देश के लिए 1991 से 2002 के बीच कुल 67 टेस्ट मुकाबले खेलते हुए 121 पारियों में 30.49 की औसत से 236 विकेट चटकाने में कामयाब हुए थे.

वहीं बुमराह ने भारतीय टीम के लिए 2018 से खबर लिखे जाने तक 51 मैच खेलते हुए 97 पारियों में 19.54 की औसत से 232 सफलता प्राप्त की है. अगले मैच में वह 5 विकेट चटकाने में कामयाब होते हैं तो वह श्रीनाथ को पीछे छोड़ देंगे.

बुमराह का टेस्ट करियर

बुमराह ने देश के लिए खबर लिखे जाने तक कुल 51 मैच खेले हैं. इस बीच उनको 97 पारियों में 19.54 की औसत से 232 सफलता हाथ लगी है. टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 16 बार 5, जबकि 7 बार 4 विकेट चटकाने का कारनामा है. 27 रन खर्च कर 6 विकेट एक पारी में उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है.

भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक सफलता प्राप्त करने वाले टॉप 10 गेंदबाज

619 - अनिल कुंबले

537 - रविचंद्रन अश्विन

434 - कपिल देव

417 - हरभजन सिंह

342 - रवींद्र जडेजा

311 - इशांत शर्मा

311 - जहीर खान

266 - बिशन सिंह बेदी

242 - बी. एस. चंद्रशेखर

236 - जवागल श्रीनाथ

नोट: 232 विकेट के साथ बुमराह 11वें पायदान पर काबिज हैं.

यह भी पढ़ें- IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करेंगे रवींद्र जडेजा? भारतीय दिग्गज के भविष्यवाणी से मची सनसनी