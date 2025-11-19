विज्ञापन
Aadhaar Update: आधार पर होगी केवल फोटो और क्‍यूआर कोड! UIDAI के CEO ने दी पूरी जानकारी

UIDAI लोगों से जुड़ी जानकारी के दुरुपयोग को रोकने के लिए धारक की तस्वीर और क्यूआर कोड के साथ आधार कार्ड जारी करने पर विचार कर रहा है. बताया जा रहा है कि दिसंबर में ये नए नियम लाए जाएंगे.

Aadhaar Card New Rule: आपके आधार कार्ड पर केवल आपकी फोटो और एक क्‍यूआर कोड होगा. क्‍यूआर कोड आपका आधार नंबर, नाम-पता, जन्‍मतिथि वगैरह अन्‍य बायोमीट्रिक जानकारी इस पर नहीं होगी. ऐसा होने से आपका आधार कार्ड देखने पर भी और उसकी फोटोकॉपी जमा कराने पर भी दूसरे किसी व्‍यक्ति, संस्‍था, कार्यालय या कंपनियों के पास आपकी डिटेल नहीं जाएगी. खासतौर से होटलों, टेलीकॉम सिम बिक्रेता, कॉन्‍फ्रेंस, सेमिनार वगैरह के आयोजकों द्वारा आपके आधार की फोटोकॉपी का गलत इस्‍तेमाल नहीं कर पाएंगे.

दरअसल, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) लोगों से जुड़ी जानकारी के दुरुपयोग को रोकने के लिए धारक की तस्वीर और क्यूआर कोड के साथ आधार कार्ड जारी करने पर विचार कर रहा है. बताया जा रहा है कि दिसंबर में ये नए नियम लाए जाएंगे.

UIDAI के CEO ने दिया पूरा अपडेट

हाल ही आधार में अपना नया ऐप लॉन्‍च किया है. इसी को लेकर आयोजित एक ओपन ऑनलाइन सम्मेलन में UIDAI के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) भुवनेश कुमार ने कहा कि प्राधिकरण दिसंबर में एक नया नियम लाने पर विचार कर रहा है, ताकि होटल, कार्यक्रम आयोजकों आदि जैसी संस्थाओं द्वारा ऑफलाइन सत्यापन को हतोत्साहित किया जा सके, साथ ही व्यक्तियों की गोपनीयता बनाए रखते हुए आधार का उपयोग करके आयु सत्यापन प्रक्रिया को बढ़ाया जा सके.

आधार में ज्‍यादा डिटेल्‍स क्‍यों हो?

कुमार ने कहा, 'इस बारे में विचार किया जा रहा है कि कार्ड पर किसी और विवरण की जरूरत क्यों हो. इसमें केवल तस्वीर और क्यूआर कोड होना चाहिए. अगर हम और डिटेल छापेंगे, तो लोग वही मानेंगे और जो लोग इसका दुरुपयोग करना जानते हैं, वे करते रहेंगे.

आधार अधिनियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति का आधार नंबर या बायोमेट्रिक जानकारी ऑफलाइन सत्यापन के लिए इकट्ठा, उपयोग या संग्रहित नहीं की जा सकती. फिर भी कई संस्थाएं आधार कार्ड की फोटोकॉपी इकट्ठा और स्टोर करती हैं. इस पर रोक लगेगी.

