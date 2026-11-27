शुक्रवार की पूर्व संध्या पर जिसने भी क्राइस्टचर्च की पिच पर घास देखी है, उसे उम्मीद थी अगर यहां जसप्रीत बुमराह ने पहले गेंदबाजी की, तो कीवियों का बैंड बज जाएगा. घास इस बार वेलिंगटन से भी ज्यादा नहीं कहीं ज्यादा थी. और हेडिग्ले ओवल की पिच की घास पर हरियाली भी वेलिंगटन की तुलना में कहीं ज्यादा थी. हालांकि, पहले दिन न्यूजीलैंड के 5 विकेट पर 246 रन भारतीय पेसरों की ज्यादा 'गौरव गाथा'नहीं कहते हैं, लेकिन पहले दिन के बाद फैंस के बीच सबसे बड़ी चर्चा का विषय यही था कि पहले टेस्ट के पहले दिन कीवी बल्लेबाजों को पानी पिलाने वाले जसप्रीत बुमराह को ये क्या हुआ? फैंस बातें कर रहे हैं और हैरान हैं कि जस्सी इस बार विकेट क्यों नहीं ले सके? बहरहाल, कभी-कभी ऐसा होता है कि बॉलर का दिन नहीं होता और हेडिग्ले ओवल टेस्ट के पहले दिन जसप्रीत बुमराह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. चलिए समझते हैं कि वास्तव में बुमराह के साथ क्या गलत गया.

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बॉलिंग तो बहुत ही शानदार की जस्सी ने!

ये हम नहीं कह रहे, ये आंकड़े बोल रहे हैं. और आंकड़ों से कहीं अच्छी बॉलिंग की भारतीय स्टार पेसर ने. आप सोचिए कि बुमराह ने फेंके 19 ओवरों में 37 रन दिए. 2 रन प्रति ओवर की दर से भी कम! बुमराह का औसत सभी चारों गेंदबाजों में सबसे कम रहा. अंशोल कांबोज का 3.30 रहा. लेकिन क्रिकेट में ऐसा होता है कि जब बहुत अच्छी गेंदें बल्ले का किनारा नहीं ले पाती हैं. जब खूब कोशिशें करने के बावजूद गेंद अंदरूरनी किनारों से टकराकर स्टंप्स में घुसने से साफ इनकार कर देती हैं. बस बात इतनी सी है. बुमराह के साथ भी बेसिन रिजर्व में पहले दिन ऐसा ही हुआ.

काश! ऋषभ पंत कैच पकड़ लेते

और हां विकेटकीपर ऋषभ पंत ने उनकी गेंद पर डारेल मिचेल का कैच छोड़ दिया. बुमराह के फेंके पारी के 55.1वे ओवर में शॉर्टपिच गेंद पर मिचेल ने हुक शॉट खेलने की कोशिश की. गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर ऊपर की ओर, पंत उछले, लेकिन गेंद उनके दस्तानों से लगकर बाईं ओर गिर गई. अगर यह कैच पंत पकड़ लेते, तो बुमराह के खाते में दिन में एक विकेट आता. और जब किसी भी गेंदबाज को ऐसा विकेट मिलता है, तो उसका बढ़ा हुआ मनोबल सामने वाली टीम पर और ज्यादा वार करता है. कौन जानता है कि अगर बुमराह के हिस्से में यह विकेट आता, तो वह एक-दो विकेट और ले लेते.

तुलनात्मक रूप से कीवी बल्लेबाज ज्यादा समझ रहे

यह बात भी काफी हद तक दूसरे टेस्ट में पहले मैच के मुकाबले सही बैठती है कि बुमराह को लेकर अब न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कहीं ज्यादा सतर्क हैं. वह भारतीय पेसर को कहीं ज्यादा सावधानी से खेल रहे हैं, जो जस्सी के इकॉनमी रन-रेट में भी साफ दिख रहा है. पहले टेस्ट में शतक बनाने वाले हेनरी निकोलस ने कहा था, 'बुमराह को हम नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि वह दोनों तरफ स्विंग करा रहे हैं. और समझ वह दूसरे टेस्ट तक भी नहीं पा रहे. बुमराह के खिलाफ पहले दिन के आंकड़े साफ बताने के लिए काफी हैं कि इस स्टार पेसर के खिलाफ कीवी बल्लेबाज कितने ज्यादा डिफेंसिव हैं और कितने सतर्क है. जब रवैया विरोधी बल्लेबाजों का ऐसा होता है, तो भी अक्सर बड़े से बड़े बॉलर को विकेट नहीं ही मिलते हैं.

F.A.Q= Frequently Asked Questions से जानें बुमराह का प्रदर्शन

प्र:-1 क्राइस्टचर्च टेस्ट के पहले दिन जसप्रीत बुमराह का गेंदबाजी प्रदर्शन कैसा रहा?

उ.:- पहले दिन जसप्रीत बुमराह एक भी विकेट नहीं ले सके, हालांकि उन्होंने कसी हुई लाइन-लेंथ से रन रोकने की कोशिश की.

प्र:-2 हरी पिच होने के बावजूद बुमराह को विकेट क्यों नहीं मिले? उ.:- गेंदबाजी की रफ्तार, रन-अप या लेंथ में आए बदलाव, नई गेंद के शुरुआती मौकों का न भुनाया जाना और कीवी बल्लेबाजों के धैर्यपूर्ण रवैये ने उन्हें सफलता से दूर रखा.

प्र:-3 पहले दिन का खेल खत्म होने पर न्यूजीलैंड का स्कोर क्या था?

उ.:- दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल समाप्त होने पर न्यूजीलैंड ने 5 विकेट खोकर 246 रन बना लिए थे, जिसमें टॉम ब्लंडल और ग्लेन फिलिप्स नाबाद लौटे.