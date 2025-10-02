VIDEO: बुमराह की यॉर्कर का नहीं है कोई जवाब, उखाड़ दिया स्टंप, लोग हुए हैरान

Jasprit Bumrah, India vs West Indies, 1st Test: क्रिकेट प्रेमियों के इंतजार का पल समाप्त हो चुका है. भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज हो चुका है. जारी सीरीज के पहले ही मुकाबले में अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जबरदस्त लय में नजर आए. टीम के लिए उन्होंने पहली पारी में कुल 13 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 3.00 की इकोनॉमी से 42 रन खर्च करते हुए तीन विकेट चटकाने में कामयाब रहे. मैच के दौरान उन्होंने विपक्षी टीम के बल्लेबाज जस्टिन ग्रीव्स को जिस खूबसूरती के साथ बोल्ड किया. वह देखने ही लायक था.

बुमराह ने ग्रीव्स को किया क्लीन बोल्ड

भारतीय टीम की तरफ से यह खूबसूरत नजारा 37वें ओवर की आखिरी गेंद पर देखने को मिला. बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे. उनके सामने जस्टिन ग्रीव्स बल्लेबाजी के लिए तैयार थे. 31 वर्षीय भारतीय स्टार ने ओवर की आखिरी गेंद ग्रीव्स के ऑफ स्टंप को निशाना बनाकर डाला. जहां वहां पूरी तरह से चकमा खा बैठे. परिणाम यह रहा कि उन्हें क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन का रुख करना पड़ा.

The Bumrah ™ yorker & Justin Greaves had no answer to it! 🎯



He cleaned up Johann Layne in his next over & completed his 50th Test wicket at home 👏



— Star Sports (@StarSportsIndia) October 2, 2025

पहली पारी में वेस्टइंडीज की तरफ से सर्वोच्च स्कोरर रहे ग्रीव्स

जस्टिन ग्रीव्स वेस्टइंडीज की तरफ से पहली पारी में सर्वोच्च स्कोरर रहे. अपनी टीम की तरफ से उन्होंने सातवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 48 गेंदों का सामना किया. इस बीच 66.66 की स्ट्राइक रेट से 32 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से चार चौके देखने को मिले. वेस्टइंडीज की टीम ने पहली पारी में अपने सभी विकेट खोते हुए 162 रन बनाए हैं.

