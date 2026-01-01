विज्ञापन
Happy New Year 2026: जसप्रीत बुमराह ने परिवार संग किया नए साल का स्वागत, पत्नी संजना गणेशन ने शेयर की तस्वीर

Jasprit Bumrah Celebrate New Year With Family: संजना गणेशन ने अपने "पसंदीदा लड़कों" जसप्रीत बुमराह और अंगद के साथ 2026 का स्वागत किया.

Jasprit Bumrah Celebrate New Year With Family
  • जसप्रीत बुमराह ने 2026 का नया साल अपनी पत्नी संजना गणेशन और बेटे अंगद के साथ परिवार के साथ मनाया
  • संजना गणेशन ने इंस्टाग्राम पर न्यू ईयर पार्टी की तस्वीरें शेयर करते हुए अपने परिवार के साथ प्यार का जिक्र किया
  • बुमराह और संजना की शादी गोवा में 15 मार्च 2021 को हुई थी और सितंबर 2023 में उनका बेटा अंगद हुआ
Jasprit Bumrah Celebrate New Year 2026 With Wife and Son Angad: संजना गणेशन ने अपने "पसंदीदा लड़कों" जसप्रीत बुमराह और अंगद के साथ 2026 का स्वागत किया. बुमराह के लिए यह एक फैमिली न्यू ईयर सेलिब्रेशन था. उन्होंने 2026 का स्वागत कैसे किया, इसकी एक झलक देते हुए, उनकी पत्नी और जानी-मानी स्पोर्ट्स प्रेजेंटर संजना गणेशन ने इंस्टाग्राम पर अपने न्यू ईयर पार्टी की प्यारी तस्वीरें शेयर कीं.

पहली तस्वीर में बुमराह और संजना मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं.

Photo Credit: sanjanaganesaninsta

दूसरी तस्वीर में संजना और उनके बेटे अंगद के बीच एक प्यारा सा पल कैद हुआ है.

Photo Credit: sanjanaganesaninsta

उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "जो चीजें मैं 2026 में ले जा रही हूं - प्यार, हंसी और मेरे पसंदीदा लड़के (लाल दिल वाला इमोजी) हैप्पी न्यू ईयर."

बुमराह और संजना की शादी को चार साल हो गए हैं. दोनों ने 15 मार्च, 2021 को गोवा में शादी की थी. सितंबर 2023 में उन्हें बेटे अंगद का आशीर्वाद मिला.

इस बीच, काम की बात करें तो, बुमराह ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20I सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया. सीरीज में, बुमराह ने तीन मैचों में 19.75 की औसत से चार विकेट लिए, जिसमें इकॉनमी रेट 7.18 और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2/17 रहा. 19 दिसंबर को, टीम इंडिया ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पांचवें और आखिरी T20I में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 30 रनों से जीत हासिल की.

इस जीत के साथ, सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने पांच मैचों की T20I सीरीज़ 3-1 से जीत ली. यह 2023 के बाद से भारत की लगातार आठवीं T20I सीरीज़ जीत भी थी. 232 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए, भारतीय गेंदबाजों की समझदारी भरी गेंदबाजी के कारण दक्षिण अफ्रीका को 201/8 पर रोक दिया गया.

India, Jasprit Jasbirsingh Bumrah, Cricket
