Dhurandhar Box Office Collection: 2025 के आखिरी दिन भी धुरंधर देखने पहुंचे फैन्स, कमाए इतने करोड़

Dhurandhar Box Office Collection: रणवीर सिंह के लीड रोल वाली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी धुरंधर साबित हो रही है.

Dhurandhar Box Office Collection
नई दिल्ली:

रणवीर सिंह के लीड रोल वाली धुरंधर ने रिलीज के 27 दिनों में वर्ल्डवाइड 1,128.63 करोड़ रुपये की शानदार कलेक्शन कर ली है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस एक्शन थ्रिलर ने शाहरुख खान की फिल्म जवान (1,160 करोड़ रुपये) के रिकॉर्ड को चुनौती दे दी है. दोनों फिल्मों के बीच अब महज 31.37 करोड़ रुपये का फर्क बचा है और आने वाले दिनों में यह बॉक्स ऑफिस की सबसे एक्साइटिंग चेज बन सकती है. यह हिंदी फिल्म (नॉन मल्टिलिंगुअल) अब तक चीन को छोड़कर वर्ल्डवाइड लेवल पर 1,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली एक अकेली भारतीय फिल्म बन चुकी है. इस अचीवमेंट के साथ इसने कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है, जिनमें  गदर 2 - 686 करोड़ रुपये, स्त्री 2 - 857 करोड़ रुपये, छावा - 807 करोड़ रुपये, पठान - 1,055 करोड़ रुपये शामिल है.

साल के आखिरी दिन भी थियेटर पहुंचे दर्शक

27वें दिन फिल्म ने भारत में सभी भाषाओं में करीब 10.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. 31 दिसंबर 2025 (बुधवार) को हिंदी ऑक्यूपेंसी 22.72% रही, जो दोपहर के शो में 28.40% तक पहुंच गई. भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन अब 722.75 करोड़ रुपये हो गया है.

इक्कीस से मिलेगी चुनौती?

फिल्म की सक्सेस के बावजूद अब इसे नई रिलीज से कड़ी चुनौती मिलने वाली है. इसमें शामिल हैं वॉर ड्रामा इक्कीस, प्रभास की द राजा साब और विजय की जन नायकन. इक्कीस की रिलीज को जानबूझकर नए साल तक टाल दिया गया था ताकि धुरंधर से सीधा मुकाबला न हो.

19 मार्च 2026 को आएगी धुरंधर-2

इसी बीच, कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' धुरंधर की लगातार सक्सेस के आगे स्ट्रगल करती दिख रही है. वहीं अब नए साल में धुरंधर का सीक्वल 19 मार्च 2026 को रिलीज होगा, जहां इसे प्रभास की टॉक्सिक और अदिवि शेष की डकैत से टक्कर मिलेगी.

फिल्म में रणवीर सिंह के साथ अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, संजय दत्त, आर. माधवन और अक्षय खन्ना जैसे दिग्गज कलाकार नजर आए हैं. यह एक्शन थ्रिलर दर्शकों के बीच जमकर पॉपुलर हो रही है और 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन चुकी है.

