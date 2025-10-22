IND vs AUS: जेसन गिलेस्पी ने चुने वनडे क्रिकेट के टॉप 5 भारतीय तेज गेंदबाज, इस बॉलर को बताया अबतक का सर्वश्रेष्ठ बॉलर

Top 5 Indian ODI Fast Bowler: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी ने वनडे क्रिकेट में भारत के टॉप 5 तेज गेंदबाजों का चुनाव किया है. पहले नंबर पर गिलेस्पी ने जसप्रीत बुमराह को जगह दी है. दूसरे नंबर पर गिलेस्पी की पसंद कपिल देव बने हैं तो वहीं, नंबर 3 पर पूर्व कंगारू गेंदबाज ने जवागल श्रीनाथ का चयन किया है. इसके अलावा जेसन गिलेस्पी ने नंबर 4 पर मोहम्मद शमी को चुना है. वहीं, नंबर 5 पर जेसन गिलेस्पी की पसंद जहीर खान बने हैं.

जसप्रीत बुमराह सर्वश्रेष्ठ बॉलर

जेसन गिलेस्पी ने जसप्रीत बुमराह को भारतीय क्रिकेट का सबसे बेहतरीन बॉलर करार दिया है. गिलेस्पी ने माना कि बुमराह का असर असाधारण है. बता दें कि बुमराह ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. अबतक अपने वनडे करियर में बुमराह ने 89 मैच खेलकर 149 विकेट लिए हैं. बुमराह न सिर्फ वनडे में बल्कि टेस्ट में भी अपनी गेंदबाजी से दुनिया को चौंका रहे हैं. बुमराह ने टेस्ट में 50 मैच खेलकर 226 विकेट लिए हैं.

जेसन गिलेस्पी के रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो इस ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ने अपने करियर में 71 टेस्ट में 259 विकेट लिए. वहीं, वनडे में 142 विकेट लेने में सफल रहे .गिलेस्पी के नाम एक दोहरा शतक लगाने का भी रिकॉर्ड दर्ज है.

गिलेस्पी ने टेस्ट में ठोका दोहरा शतक

गिलेस्पी टेस्ट में नाइटवाचमैन के तौर पर दोहरा शतक जमाने वाले पहले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 425 गेंद पर नाबाद 201 रन की पारी खेली जिसमें 26 चौके और 2 छक्के भी लगाए.