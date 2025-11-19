विज्ञापन
कोलकाता में हार पर गांगुली के बाद पिच को लेकर अब गौतम गंभीर और जेसन गिलेस्पी आमने-सामने

Jason Gillespie on Kolkata Pitch controversy: हार के बावजूद, भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने ईडन की पिच का बचाव करते हुए कहा है कि "यह वैसी ही सतह थी जैसी उन्होंने मांगी थी.

कोलकाता में हार पर गांगुली के बाद पिच को लेकर अब गौतम गंभीर और जेसन गिलेस्पी आमने-सामने
Jason Gillespie react on Kolkata Pitch controversy: पिच को लेक बवाल
  • कोलकाता टेस्ट में हार के बाद पिच को लेकर पूर्व और वर्तमान खिलाड़ियों के बीच विवाद गहरा गया है
  • जेसन गिलेस्पी ने टीम मैनेजमेंट के दिशा-निर्देशों को पिच क्यूरेटर के लिए भ्रमित करने वाला बताया है
  • गिलेस्पी का मानना है कि क्यूरेटरों को टेस्ट क्रिकेट के लिए सर्वोत्तम पिच बनाने का स्वतंत्र मौका मिलना चाहिए
Jason Gillespie vs Gautam Gambhir: कोलकाता में हार के बाद पिच को लेकर काफी विवाद हो गया है. पहले गौतम गंभीर ने हार के बाद पिच को कसूरवार नहीं ठहराया लेकिन सौरव गांगुली और बाकी दूसरे पूर्व दिग्गज पिच को खराब बताते हुए कोच पर निशाना साध रहे हैं. लेकिन अब कोलकाता पिच पिच पर विदेशी खिलाड़ी भी कूद गए हैं. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी ने कोलकाता में भारत की हार के बाद एक पोस्ट शेयर किया है जिसने फैन्स के बीच खलबली मचा दी है.गिलेस्पी ने माना है कि टीम मैनेजमेंट दिशा-निर्देश देकर पिच क्यूरेटर को कंफ्यूज कर देती है और वह टेस्ट क्रिकेट के लिए सर्वश्रेष्ठ पिच तैयार नहीं कर पाते हैं. 

गिलेस्पी ने  लिखा, "यह मेरी निजी राय है,और मुझे लगता है कि पेशेवर क्रिकेट जगत में मैं अल्पमत में हूं, मेरी राय से कम लोग सहमत होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि हम क्यूरेटरों को अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ पिच तैयार करने का मौका क्यों नहीं देते? घरेलू टीम से यह उम्मीद न करें कि वह अपने अनुकूल पिच तैयार करेगी."

हालांकि, हार के बावजूद, भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने ईडन की पिच का बचाव करते हुए कहा है कि "यह वैसी ही सतह थी जैसी उन्होंने मांगी थी." कोलकाता टेस्ट में हार ने एक बार फिर गौतम गंभीर के नेतृत्व वाले कोचिंग स्टाफ के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं क्योंकि टीम अपने विरोधियों के लिए तैयार किए गए गड्ढे में खुद गिर रही है.यही कारण है कि गांगुली ने कोच गंभीर पर निशाना साधते हुए कहा था कि पिच को अच्छी तरह से तैयार नहीं किया गया है.

 NDTV के साथ बात करते हुए गांगुली ने कहा, "अच्छे विकेटों पर खेलो. मुझे उम्मीद है कि गौतम गंभीर सुन रहे होंगे." गांगुली ने आगे कहा, "मानो किसी उत्तराधिकारी को संदेश दे रहे हों..मेरे पास उनके लिए बहुत समय है. बहुत सम्मान है. वह एक प्रतिस्पर्धी हैं. उन्होंने एक कोच के रूप में भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है. लेकिन उन्हें अच्छे विकेटों पर खेलना होगा. उनके पास बुमराह हैं, उनके पास सिराज हैं, उनके पास शमी हैं, उनके पास कुलदीप हैं, उनके पास जडेजा हैं." अब यह देखना बाकी है कि सीरीज़ हार के खतरे को देखते हुए भारत गुवाहाटी में किस तरह की पिच तैयार करता है.

