दिल्ली में लव ट्रायंगल का खौफनाक अंत! पूर्व लिव इन पार्टनर ने की प्रेग्नेट महिला की हत्या, पति ने आरोपी को मार डाला

- पुलिस के अनुसार अपनी पत्नी को बचाने में आकाश भी गंभीर रूप से घायल है, जिसका फिलहाल इलाज चल रहा है.
- दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है. आकाश का बयान भी दर्ज किया गया है.
- मामूली कहासुनी के बाद आरोपी ने चाकू से सरेआम महिला की हत्या कर दी
दिल्ली से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक गर्भवती महिला की उसके पूर्व लिव इन पार्टनर ने चाकू से गोदकर सरेआम हत्या कर दी. महिला की हत्या के बाद आरोपी ने महिला के पति पर भी चाकू से हमला कर दिया. लेकिन महिला के पति ने किसी तरह से आरोपी के हाथ से चाकू छीना और उसपर हमला कर दिया. इस हमले में आरोपी शख्स की भी मौत हो गई. घटना दिल्ली के नबी करीब इलाके की बताई जा रही है. पुलिस ने मृतकों की पहचान शालिनी और आशु के रूप में की है. पुलिस की जांच में पता चला है कि शालिनी दो बच्चों की मां थी.
मध्य दिल्ली के डीसीपी निधिन वलसन ने इस हत्याकांड को लेकर कहा कि घटना शनिवार रात करीब सवा 10 बजे की है. जब आकाश और शालिनी कुतुब रोड पर शालिनी की मां शीला से मिलने जा रहे थे. इसी दौरान आशु अचानक वहां पहुंचा और उसने आकाश पर चाकू से हमला कर दिया. हमारी टीम फिलहाल इस मामले की सभी एंगल से जाचं कर रही है. घटना में शालिनी का पति आकाश भी घायल हुआ है. फिलहाल उसका इलाज चल रहा है.
चाकू से कई बार किया हमला
पुलिस सूत्रों के अनुसार शनिवार देर रात तीनों के बीच किसी बात को लेकर पहले कहासुनी शुरू हुई. बहस इतनी बढ़ी कि आशु ने गुस्से में आकर चाकू निकाल लिया और शालिनी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. शालिनी मौके पर ही गिर पड़ी. इसके बाद आशु ने आकाश पर भी हमला किया. घायल आकाश ने किसी तरह चाकू छीनकर आत्मरक्षा में आशु पर पर पलटवार किया, इस हमले में उसकी मौत हो गई. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो तीनों खून से लथपथ पड़े थे. तुरंत तीनों को अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने शालिनी और आशु को मृत घोषित कर दिया. आकाश की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है.
रिश्तों की उलझी कहानी
सूत्रों के मुताबिक, शालिनी और आकाश की शादी करीब पांच साल पहले हुई थी, लेकिन यह रिश्ता सामान्य परिस्थितियों में नहीं बना था. दरअसल, शालिनी ने आकाश पर बलात्कार का आरोप लगाया था, जिसके बाद दोनों की शादी ‘धारा 376' के दबाव में कराई गई. शादी के बाद उनके दो बेटियां हुईं और कुछ समय तक जीवन सामान्य चलता रहा.
कुछ साल बाद आकाश और शालिनी नबी करीम इलाके में आशु के घर किराए पर रहने लगे. इसी दौरान शालिनी और आशु के बीच नजदीकियां बढ़ीं और उनके बीच अवैध संबंध बनने की बात सामने आई. बताया जाता है कि दोनों कुछ समय के लिए दिल्ली छोड़कर अमृतसर भी भाग गए थे. इस वर्ष मई जून में वापसी के बाद आकाश, शालिनी और आशु के बीच तनाव बढ़ता गया.
हत्या का कारण चौंकाने वाला
घटना से ठीक पहले शालिनी गर्भवती थी. बताया जाता है कि आशु को शक था कि शालिनी के पेट में पल रहा बच्चा उसका है, जबकि शालिनी इस बात पर अड़ी थी कि वह आकाश का बच्चा है. इसी विवाद ने रात में भीषण झगड़े का रूप ले लिया. बहस के दौरान जब आशु ने नियंत्रण खो दिया, तो उसने पहले शालिनी पर और फिर आकाश पर हमला कर दिया.
इलाके में सनसनी
नबी करीम के राम नगर इलाके में इस घटना के बाद से दहशत और चर्चा का माहौल है. आसपास के लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले भी तीनों के बीच झगड़े सुने थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मामला इतनी भयावह दिशा ले लेगा.स्थानीय निवासी विजय कुमार ने कहा कि यह घटना समाज के लिए एक गहरी सीख है. रिश्तों में संवाद और समझदारी के बजाय जब शक और गुस्सा जगह लेते हैं, तो नतीजा यही होता है विनाश.
