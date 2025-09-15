'नहीं गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ठीक किया...', एक तरफ ज्ञान, दूसरी तरफ नफरत, तिलमिलाए शोएब अख्तर ने खोया आपा

Shoaib Akhtar, India vs Pakistan: पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आर्मी के परखच्चे उड़ाए थे. ठीक उसी तरह एशिया कप के ग्रुप चरण में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को धूल चटाया है. पहले भारतीय धुरंधरों ने विपक्षी टीम को महज 127 रनों पर ढेर कर दिया. उसके बाद 128 रनों के लक्ष्य को 25 गेंद शेष रहते 15.5 ओवरों में महज तीन विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. सूर्या एण्ड कंपनी का यही मन नहीं भरा. उन्होंने मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ तक नहीं मिलाया. यही बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर को बुरी लग गई. तिलमिलाए क्रिकेटर ने मैच के बाद एक टीवी शो पर बातचीत करते हुए कहा, 'यह निराशाजनक और दुखदाई है. इसको राजनीति मत बनाओ. क्रिकेट मैच हो रहा है. क्रिकेट मैच को राजनीति ना बनाओ. हम आपके लिए अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हैं ना. हमने कोई बड़ी स्टेटमेंट दी आपके लिए? बड़ा कुछ कह सकते हैं. हाथ मिला लो. प्री मैच में भी कहा था हाथ मिला लो. कोई मसला नहीं है. अपना बड़ा दिल दिखाइए. ठीक है. होती रहती है. लड़ाई झगड़े घरों में हो जाते हैं. कोई मसला नहीं है. इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसे एक अलग स्तर पर लेकर जाएं.'

शोएब अख्तर ने अपनी बातों को समाप्त करते हुए आखिर में कहा, 'इसे राजनीति नहीं बनाओ यार. ये गेम है, रहने दो. ठीक किया सलमान अली आगा ने. नहीं गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में. ठीक किया उसने. बहुत अच्छा.'

कौन हैं शोएब अख्तर

शोएब अख्तर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर हैं. उनके नाम ही क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड दर्ज है. मौजूदा समय में वह इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और कमेंट्री बॉक्स या टीवी शोज पर अपना विचार साझा करते हुए नजर आते हैं.

अख्तर ने पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पर कुल 46 टेस्ट, 163 वनडे और 15 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लिया है. इस बीच वह टेस्ट की 82 पारियों में 25.7 की औसत से 178, वनडे की 162 पारियों में 24.98 की औसत से 247 और टी20 की 15 पारियों में 22.74 की औसत से 19 विकेट चटकाने में कामयाब रहे. मौजूदा समय में उनकी उम्र 50 साल है.

