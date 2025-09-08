ENG vs SA: जैकब बेथेल ने वनडे में मचाई खलबली, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास, विश्व क्रिकेट चौंका

Jacob Bethell record: साउथ अफ्रीकी के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में जैकब बेथेल ने इतिहास रच दिया है. बता दें कि इंग्लैंड की जीत में जैकब बेथेल ने शतकीय पारी खेली और 82 गेंद पर 110 रन बनाने में सफल रहे . बेथेल ने अपनी शतकीय पारी में 13 चौके और तीन छक्के लगाए, वनडे में बेथेल का यह पहला शतक है. अपने पहले शतकीय पारी के दौरान बेथेल ने एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ कर इतिहास रच दिया. जैकब बेथेल वनडे क्रिकेट के इतिहास में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. (Youngest To Score ODI Hundred Vs South Africa) ऐसा कर जैकब बेथेल ने पाकिस्तान के अहमद शहहाज के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया.

जैकब बेथेल ने रचा इतिहास

जैकब बेथेल ने 21 साल और 319 दिन की उम्र में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाया तो वहीं, पाकिस्तान के अहमद शहजाद ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब शतक लगाया था तो उनकी उम्र 22 साल और 4 दिन थी.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे शतक बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज (Youngest To Score ODI Hundred Vs South Africa)

बल्लेबाज उम्र जैकब बेथेल 21 साल 319 दिन अहमद शहज़ाद 22 साल 4 दिन केन विलियमसन 22 साल 167 दिन सैम अयूब 22 साल 207 दिन सैम अयूब 22 साल 212 दिन

इसके अलावा बेथेल इंग्लैंड के लिए वनडे शतक बनाने वाले तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए. डेविड गॉवर, जिन्होंने 21 साल और 55 दिन की उम्र में साल 1978 में पाकिस्तान के खिलाफ शतक बनाया था, वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं.

मैच की बात करें तो रविवार को खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को 342 रन के अंतर से हरा दिया. फ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, जो बिल्कुल उल्टा पड़ गया. इंग्लैंड ने 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 414 रन बनाए.

जैकब बेथेल ने अपना पहला शतक लगाया और 82 गेंद पर 3 छक्के और 13 चौके लगाते हुए 110 रन की पारी खेली। वहीं, जो रूट ने 96 गेंदों पर 6 चौके लगाते हुए 100 रन की पारी खेली. इसके अलावा जोस बटलर ने 32 गेंद पर नाबाद 62 रन की पारी खेली. जेमी स्मिथ ने 48 गेंद पर 62 रन बनाए. साउथ अफ्रीका के गेंदबाज बिल्कुल निष्प्रभावी रहे.