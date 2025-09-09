GST 2.0 से कारों के दाम घटे, फेस्टिव सीजन से पहले मारुति से लेकर मर्सिडीज तक की गाड़ियां 11 लाख तक हुई सस्ती

अगर आप इस फेस्टिव सीजन नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. सरकार की नई GST 2.0 सुधार के बाद ऑटो कंपनियों ने अपनी गाड़ियों के दामों में बड़ी कटौती कर दी है. अब छोटी कारों पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जबकि लग्जरी गाड़ियों पर 40% टैक्स लगेगा. इस फैसले का असर सीधे आपकी जेब पर पड़ रहा है क्योंकि अब गाड़ियों के दाम लाखों रुपये तक घट गए हैं.

ब्रोकरेज हाउस Kotak Institutional Equities का अनुमान है कि गाड़ियों की ऑन-रोड कीमतों में औसतन 5-8% की गिरावट आएगी. पैसेंजर व्हीकल्स में यह कमी 2-9% तक हो सकती है.

महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra)

महिंद्रा ने 6 सितंबर को अपने पैसेंजर व्हीकल्स के दाम घटाने का ऐलान किया. अब Bolero पर 1.27 लाख, Scorpio पर 1.45 लाख, Thar Roxx पर 1.33 लाख और XUV700 पर 1.43 लाख रुपये की कटौती हुई है. कंपनी का कहना है कि उसके कुल सेल्स वॉल्यूम का 60% हिस्सा अब कम GST स्लैब में आ गया है.

टाटा मोटर्स (Tata Motors)

टाटा मोटर्स ने पैसेंजर और कमर्शियल दोनों व्हीकल्स पर दाम घटाए हैं. Nexon अब 1.55 लाख सस्ती हो गई है और Safari पर 1.45 लाख की कटौती हुई है. वहीं कमर्शियल वाहनों में हेवी CV अब 2.8-4.65 लाख, बस और वैन 1.2-4.35 लाख और पिकअप 30 हजार से 1.10 लाख रुपये तक सस्ते हो गए हैं. नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी.

टोयोटा किर्लोस्कर (Toyota Kirloskar Motor)

Toyota ने Fortuner को 3.49 लाख, Legender को 3.34 लाख, Hilux को 2.52 लाख और Vellfire को 2.78 लाख रुपये सस्ता कर दिया है. वहीं Innova Crysta पर 1.8 लाख और Hycross पर 1.15 लाख रुपये की राहत मिलेगी. नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी.

रेनो इंडिया (Renault India)

Renault ने भी अपनी गाड़ियों पर कटौती का ऐलान किया है. Kwid अब 4.29 लाख रुपये से शुरू होगी. Triber पर 78 हजार रुपये और Kiger के टॉप ट्रिम पर करीब 96 हजार रुपये तक की राहत दी गई है. नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी.

हुंडई इंडिया (Hyundai Motor India)

Hyundai ने अपनी गाड़ियों के दाम 2.40 लाख रुपये तक घटाए हैं. Tucson पर सबसे ज्यादा 2.40 लाख, Venue पर 1.23 लाख, i20 पर 98 हजार और Alcazar पर 75 हजार रुपये की कटौती की गई है. कंपनी का कहना है कि उसकी करीब 60% गाड़ियां अब 18% वाले GST स्लैब में आ गई हैं.

ऑडी इंडिया (Audi India)

Audi ने अपनी गाड़ियों पर 2.6 लाख से 7.8 लाख रुपये तक की कटौती की है. Q3 पर 3.07 लाख, A4 पर 2.64 लाख, A6 पर 3.64 लाख, Q5 पर 4.55 लाख, Q7 पर 6.15 लाख और फ्लैगशिप Q8 पर 7.8 लाख रुपये तक की राहत दी गई है.

मर्सिडीज बेंज(Mercedes-Benz)

Mercedes ने अपने मॉडल्स पर 2.6 लाख से 11 लाख रुपये तक दाम घटा दिए हैं. A200d अब 2.6 लाख, E-Class LWB 6 लाख, S450 11 लाख और GLE 450 SUV 8 लाख रुपये सस्ती हो गई है.

निसान मोटर इंडिया (Nissan Motor India)

Nissan ने अपनी लोकप्रिय Magnite SUV पर 1 लाख रुपये तक की कटौती की है. बेस मॉडल Visia MT अब 6 लाख रुपये से कम में मिलेगा. वहीं टॉप मॉडल Tekna+ CVT में भी 1 लाख रुपये से ज्यादा की राहत दी गई है.

स्कोडा इंडिया (Skoda Auto India)

Skoda ने GST कटौती के साथ लिमिटेड-पीरियड ऑफर भी दिया है. Kushaq पर 66 हजार, Slavia पर 63 हजार और Kodiaq पर 3.3 लाख रुपये तक की राहत दी जा रही है. ये ऑफर 21 सितंबर तक मान्य है.

मारुति सुजुकी और अन्य

Maruti Suzuki ने अपनी गाड़ियों Alto K10, Wagon R, Swift और Ertiga सहित कई मॉडल्स पर 40 हजार से 2.25 लाख रुपये तक की कटौती की है. वहीं टू-व्हीलर कंपनियां Bajaj, Hero और TVS ने भी ग्राहकों को फायदा पहुंचाते हुए दाम घटा दिए हैं.

नई GST 2.0 पॉलिसी से कार और टू-व्हीलर खरीदने वालों को हजारों से लेकर लाखों रुपये तक की बचत होगी. फेस्टिव सीजन में ये कदम ऑटो सेक्टर की सेल्स को नई रफ्तार दे सकता है.

