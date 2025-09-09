विज्ञापन
Vice President Election 2025 Polls Live Updates: कौन होगा देश का अगला उपराष्ट्रपति, सांसद आज करेंगे फैसला

Vice President Election 2025: उप राष्ट्रपति पद के राजग उम्मीदवार राधाकृष्णन तमिलनाडु की एक प्रमुख ओबीसी जाति गौंडर से आते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की पृष्ठभूमि से हैं. राधाकृष्णन को 2023 में झारखंड का राज्यपाल बनाया गया था और फिर जुलाई 2024 में महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिया गया था.

Vice President Election 2025: इस बार दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं.
  • उपराष्ट्रपति चुनाव में सी. पी. राधाकृष्णन और बी. सुदर्शन रेड्डी के बीच टक्कर होने वाली है.
  • मतदान 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से 5 पांच बजे तक संसद भवन के कमरा संख्या एफ-101 में होगा.
  • इस चुनाव में कुल 781 निर्वाचक सदस्य हैं, जिसमें पांच राज्यसभा सीटें और एक लोकसभा सीट रिक्त हैं
नई दिल्ली:

Vice President Election 2025 Polls Live Updates: लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मंगलवार को तय करेंगे वाले हैं कि सी. पी. राधाकृष्णन और बी. सुदर्शन रेड्डी में से देश का अगला उप राष्ट्रपति कौन होगा. राधाकृष्णन, सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवार हैं, जिनका सीधा मुकाबला विपक्ष के संयुक्त प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी से है. उप राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान मंगलवार 9 सितंबर को सुबह 10 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे समाप्त होगा. मंगलवार देर शाम तक नतीजे घोषित होने की उम्मीद है.

उप राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी राज्यसभा महासचिव पी. सी. मोदी ने कहा है कि मतदान मंगलवार को संसद भवन के कमरा संख्या एफ-101, वसुधा में होगा. देश के 17वें उप राष्ट्रपति चुनाव के लिए, निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य (वर्तमान में पांच सीटें रिक्त हैं), तथा 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य (वर्तमान में एक सीट रिक्त है) शामिल हैं. निर्वाचक मंडल में कुल 788 सदस्य (वर्तमान में 781) हैं.

इस बार दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं. राधाकृष्णन तमिलनाडु से जबकि रेड्डी तेलंगाना से हैं.

