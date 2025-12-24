AUS vs ENG: लगातार 3 हार के बाद नींद से जागी इंग्लिश टीम, मेलबर्न टेस्ट के लिए किए 2 बड़े बदलाव, प्लेइंग XI

England Playing XI For Boxing Day Test: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड (Australia vs England) के बीच जारी पांच मैचों की 'द एशेज' सीरीज का चौथा मुकाबला 26 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच मेलबर्न में खेला जाएगा. मेलबर्न टेस्ट से दो दिन पहले ही इंग्लिश टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. सीरीज में 3-0 से पिछड़ने के बाद जैकब बेथेल और गस एटकिंसन की प्लेइंग इलेवन में वापसी हुई है. बेथेल ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम की तरफ से खबर लिखे जाने तक चार टेस्ट मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से आठ पारियों में 38.71 की औसत से 271 रन निकले हैं. वहीं गेंदबाजी के दौरान चार पारियों में 31.33 की औसत से तीन सफलता प्राप्त की है.

जैकब बेथेल के अलावा बात करें गस एटकिंसन के बारे में तो उन्होंने इंग्लैंड की तरफ से खबर लिखे जाने तक 15 टेस्ट मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको 29 पारियों में 24.59 की औसत से 66 सफलता हाथ लगी है. वहीं बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने 22 पारियों में 20.24 की औसत से 425 रन बनाए हैं.

जोफ्रा आर्चर और ओली पोप प्लेइंग इलेवन से हुए बाहर

जोफ्रा आर्चर और ओली पोप का मेलबर्न टेस्ट से पत्ता कट चुका है. जारी सीरीज में इंग्लिश टीम को इन दोनों खिलाड़ियों से काफी उम्मीद थी. जहां आर्चर तो उम्मीदों पर कुछ खरा उतरे भी. मगर पोप का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा. टीम के लिए उन्होंने शुरुआती तीनों मुकाबले में हिस्सा लिया. इस बीच वह छह पारियों में 125 रन ही बना पाए.

वहीं बात करें आर्चर के प्रदर्शन के बारे में तो उन्होंने भी शुरुआती तीनों मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच वह गेंदबाजी में नौ विकेट चटकाने में कामयाब रहे. वहीं बल्लेबाजी के दौरान उनके बल्ले से 102 रन निकले हैं.

चौथे टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन

जैक क्रॉली, बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट,हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स,जैमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स और जोश टंग.

