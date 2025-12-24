विज्ञापन
अफरीदी, डिविलियर्स के क्लब में शामिल हुए वैभव सूर्यवंशी, जानें किन टॉप 10 धुरंधरों ने लिस्ट ए में जड़े हैं सबसे तेज शतक

बात करें दुनिया के उन 10 धुरंधरों के बारे में जिन्होंने 'लिस्ट ए' क्रिकेट में आतिशी बल्लेबाजी करते हुए सबसे तेज शतक लगाए हैं, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

Read Time: 2 mins
अफरीदी, डिविलियर्स के क्लब में शामिल हुए वैभव सूर्यवंशी, जानें किन टॉप 10 धुरंधरों ने लिस्ट ए में जड़े हैं सबसे तेज शतक
वैभव सूर्यवंशी का लिस्ट क्रिकेट में धमाका
  • विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का पहला मैच बिहार और अरुणाचल प्रदेश के बीच रांची में खेला जा रहा है
  • बिहार के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 36 गेंदों में शतक लगाकर भारत के लिए दूसरा सबसे तेज शतक बनाया है
  • वैभव ने 148 रन बनाए हैं, जिसमें 14 चौके और 12 छक्के शामिल हैं, और टीम का स्कोर 197 रन है
क्रिकेट प्रेमियों के इंतजार का पल समाप्त हो चुका है. देश की प्रतिष्ठित घरेलू श्रृंखला विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का आगाज हो चुका है. टूर्नामेंट का एक रोमांचक मुकाबला बिहार और अरुणाचल प्रदेश के बीच रांची में खेला जा रहा है. जहां बिहार के होनहार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने पहले मुकाबले में ही विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच दिया है. वह 36 गेंदों में शतक जड़ते हुए 'लिस्ट ए' क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे तेज शतक जड़ने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. बात करें दुनिया के उन 10 धुरंधरों के बारे में जिन्होंने 'लिस्ट ए' क्रिकेट में आतिशी बल्लेबाजी करते हुए सबसे तेज शतक लगाए हैं, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

'लिस्ट ए' क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले दुनिया के टॉप 10 खिलाड़ी

29 गेंद - जेक फ्रेजर-मैकगर्क - दक्षिण ऑस्ट्रेलिया बनाम तस्मानिया

31 गेंद - एबी डी विलियर्स - दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज

35 गेंद - अनमोलप्रीत सिंह - पंजाब बनाम अरुणाचल प्रदेश

36 गेंद - वैभव सूर्यवंशी - बिहार और अरुणाचल प्रदेश

36 गेंद - कोरी एंडरसन - न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज

36 गेंद - ग्राहम रोज - समरसेट बनाम डेवोन

37 गेंद - शाहिद अफरीदी - पाकिस्तान बनाम श्रीलंका

38 गेंद - रोवमैन पॉवेल - जमैका बनाम लीवार्ड आइलैंड

39 गेंद - संदुन वेराक्कोडी - एसएससी बनाम बीआरसी

40 गेंद - यूसुफ पठान - बड़ौदा बनाम महाराष्ट्र

40 गेंद - ग्लेन मैक्सवेल - ऑस्ट्रेलिया बनाम नीदरलैंड

148 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए हैं वैभव

वैभव का प्रहार अरुणाचल प्रदेश के गेंदबाजों के खिलाफ काफी जबरदस्त रहा. उनके उम्दा प्रदर्शन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मैच के दौरान उन्होंने कुल 84 गेंदों का सामना किया. इस बीच 226.19 की स्ट्राइक रेट से 190 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 16 चौके और 15 छक्के देखने को मिले. मैच को दौरान उन्हें विपक्षी टीम के गेंदबाज नेरी ने डोरिया के हाथों कैच आउट करते हुए पवेलियलन का रास्ता दिखाया.

