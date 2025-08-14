विज्ञापन
'राजस्थान के लिए चेन्नई के साथ संजू की ट्रेड डील बहुत ही मुश्किल', अश्विन ने उदाहरण देकर बताई वजह

पिछले कई दिनों से संजू सैमसन के राजस्थान छोड़कर चेन्नई से जुड़ने की चर्चा जोर-शोर से है. खुद संजू ने पहल की है, लेकिन अब यह मामला फंसता दिखाई पड़ रहा है

'राजस्थान के लिए चेन्नई के साथ संजू की ट्रेड डील बहुत ही मुश्किल', अश्विन ने उदाहरण देकर बताई वजह
IPL 2026 Trade:
  • संजू सैमसन ने राजस्थान से रिलीज या ट्रेड की मांग की है, जिससे उनके CSK में शामिल होने की चर्चा शुरू हुई है
  • CSK ने संजू में रुचि दिखाई थी, लेकिन राजस्थान ने उन्हें दो खिलाड़ियों के बदले 18 करोड़ रुपये की कीमत रखी है
  • रविचंद्रन अश्विन के मुताबिक राजस्थान के लिए किसी मूल्यवान खिलाड़ी के बदले संजू का ट्रेड करना मुश्किल होगा
Ravichandran Ashwin on Samson trade:पिछले कुछ दिनों से क्रिकेट गलियारे में संजू सैमसन की CSK के साथ संभावित डील का पेंच अब फंसता दिखाई पड़ रहा है. कुछ दिन पहले ही संजू ने राजस्थान से खुद को रिलीज  करने या फिर ट्रेड करने का अनुरोध किया था. चर्चा जोर-शोर से थी कि महान स्पिनर अश्विन के साथ संजू का ट्रेड हो सकता है. संजू को लेकर सुपर किंग्स ने भी रुचि  दिखाई थी, जब यूएस में मेजर क्रिकेट लीग के दौरान संजू ने चेन्नई के हेड कोच स्टीफेन फ्लेमिंग से मुलाकात की थी. लेकिन अब यह डील खटाई में पड़ती दिखाई पड़ रही है और वजह यह है कि राजस्थान सैमसन की ज्यादा कीमत होने (18 करोड़ रुपये) के बदले चेन्नई के दो खिलाड़ियों को चाहता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल दिखाई पड़ रहा है. इस पर अश्विन ने खुलकर अपनी बात कही है. 

अश्विन ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर  कहा, 'यह डील इसलिए सफल नहीं होगी क्योंकि अगर संजू का ड्रेड CSK के साथ किया जाता है. और राजस्थान प्रबंधन दूसरी टीम के साथ भी ट्रेड करने की कोशिश करता है, तो उन्हें बदलने में मूल्यवान खिलाड़ी मिलने की संभावना न के बराबर है.'

उन्होंने बात आगे बढ़ाते हुए आगे कहा, 'उदाहरण के तौर पर अगर राजस्थान रवि बिश्नोई जैसे स्पिनर को चाहता है और इसके लिए लखनऊ का रुख करता है, तो समस्या यह है कि अगर लखनऊ संजू को हासिल करने में सफल रहता है और वह बिश्नोई को दे देता है, तो उन्हें संजू को लेने के लिए बची हुई रकम का भी प्रबंधन करना होगा. और यह लखनऊ की जिम्मेदारी होगी.'

अश्विन ने कहा, 'चेन्नई सामान्य तौर पर ट्रेडिंग पर भरोसा नहीं करता. वे जडेजा और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ियों को ट्रेड करने नहीं जा रहे. ऐसे में सैमसन का चेन्नई से जुड़ना एक बेतुकी बात दिख रही है. वजह वही है, जो मैंने बयां बताई है क्योंकि इस डील से राजस्थान को कुछ हासिल नहीं होगा' 
 

Sanju Viswanath Samson, Ravichandran Ashwin, Chennai Super Kings, Rajasthan Royals, Cricket
