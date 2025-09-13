Asia Cup 2025: सोनी नेटवर्क के अलावा यहां फ्री में देख सकते हैं India vs Pakistan मैच का Live Telecast

India vs Pakistan Asia Cup 2025: एशिया कप (Asia Cup 2025) में भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच सुपरहिट मुकाबला 14 सितंबर को खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा और साल के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले खेल आयोजनों में से एक होगा. इस मैच को देखने के लिए फैन्स काफी उत्सुक हैं. भारत और पाकिस्तान के बीच जब कभी भी मैच होता है तो रोमांच चरम पर होता है. (Live streaming and TV broadcast details for India vs Pakistan clash )

क्या एशिया कप 2025 का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स, डीडी फ्री डिश और दूरदर्शन नेशनल टीवी पर उपलब्ध होगा? (Is Asia Cup 2025 Live Telecast Available on DD Sports, DD Free Dish and Doordarshan National TV?)

बता दें कि सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास एशिया कप 2025 के प्रसारण अधिकार हैं और यह केबल टीवी या डीटीएच प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा. वहीं, एशिया कप 2025 का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर भी उपलब्ध होगा, लेकिन केवल भारत के मैचों को ही डीडी फ्री डिश पर देख पाएंगे. एशिया कप 2025 का फाइनल भी डीडी फ्री डिश उपयोगकर्ताओं के लिए डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर उपलब्ध होगा.

फैन कोड पर भी देख सकते हैं एशिया कप के मैच

एशिया कप के मैच आप फैन कोड पर भी देख सकते हैं. इस एप को डाउनलोड करके आप मैच का मजा भारत में ले सकते हैं. बता दें कि अगर आपको एक मैच को देखना है तो इसके लिए आपको 25 रुपये खर्च करने होंगे. वहीं, पूरा एशिया कप का पैकेज लेना है तो 189 रन रुपये खर्च करने पड़ेंगे.

एशिया कप के लिए भारत और पाकिस्तान टीम

भारत

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह

पाकिस्तान

सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफयान मोकिम