कर‍िश्‍मा कपूर के एक्‍स हसबैंड संजय कपूर की पत्‍नी ने बताया शादी का सच, 'जब मैं प्रेगनेंट थी तभी समझ गई थी नहीं चलेगी ये शादी'

कर‍िश्‍मा कपूर के एक्‍स हसबैंड संजय कपूर ने दूसरी शादी प्रिया सचदेव से की. इससे पहले प्र‍िया की शादी विक्रम चटवाल से हुई थी. इस शादी से उनकी एक बेटी सफीरा है. यह शादी जब टूटी तो प्रिया प्रेगनेंट थीं.

प्र‍िया सचदेव ने आख‍िर शादी पर क्‍यों उठाए सवाल.

Priya Sachdev And Vikram Chatwal's Divorce: करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर की मौत के बाद उनकी 30 हजार करोड़ की संपत्ति को लेकर शुरू हुई कानूनी लड़ाई की वजह से उनकी पत्नी प्रिया कपूर सुर्खियों में हैं. इस मामले में प्रिया कपूर और संजय और करिश्मा के बच्चे एक-दूसरे के सामने हैं. वर्ष 2017 में संजय कपूर से शादी करने से पहले, प्रिया सचदेव (Priya Sachdev ) की शादी भारतीय-अमेरिकी अभिनेता और होटल व्यवसायी विक्रम चटवाल से (Vikram Chatwal) हुई थी.

प्रिया सचदेव की पहली शादी विक्रम चटवाल से

वर्ष 2006 में हुई यह शादी काफी धूमधाम से हुई थी और विवाह समारोह तीन शहरों में दस दिन तक चले थे. प्रिया और विक्रम की 18 वर्षीय बेटी सफीरा हैं. जून 2025 में संजय कपूर की मृत्यु से कुछ महीने पहले, प्रिया सचदेव यूट्यूब शो किन एंड काइंडनेस में विक्रम चटवाल के साथ उनकी शादी टूटने के बारे में बताया था. आइए जानते हैं आखिर प्रिया के प्रेगनेंट होने के बावजूद विक्रम और उनके बीच क्यों आने लगी दूरी जो बनी उनके तलाक (Sachdev And Vikram Chatwal's Divorce) का कारण .

प्रिया ने बताया कि उन्हें लगता था कि विक्रम के साथ उनका परफेक्ट मैच है. उन्हें इतना विश्वास था कि उन्होंने विक्रम के रेड फ्लैग्स इग्नोर किए थे. प्रिया ने कहा, मेरे एक्स हसबैंड ने सारे बॉक्स टिक किए थे.  वह व्हार्टन गया और मॉर्गन स्टेनली में काम किया. मैंने  यूसीएलए से मैथ की पढ़ाई की.  यूसीएलए  और एलएसई से डबल मेजर किया. हम दोनों की पढ़ाई के कारण मुझे लगा यह परफेक्ट मैच है. आप जानते हैं कि आप अपना करियर कैसे बनाते हैं. पर ये हमेशा काम नहीं करता है. मुझे लगा कि मेरे पास सब कुछ सही है. लेकिन मैंने गलत च्वॉइस की.'

प्रेग्नेंसी के दौरान शादी में दरार

 प्रिया ने आगे बताया, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे एहसास होने लगा कि सबकुछ ठीक नहीं है. प्रिया ने कहा कि, प्रेग्नेंसी 15 से 20 हफ्ते के बाद मुझे लग गया कि यह शादी सही नहीं है. मैं इस शादी को चलाना चाहती थी.' 

2011 में हुआ तलाक, कस्टडी प्रिया को मिली

सफीरा का जन्म 2007 में हुआ था, और प्रिया सचदेव और विक्रम चटवाल 2011 में अलग हो गए. तलाक के बाद विक्रम के घर वालों ने प्रिया से माफी मांगी. अलग होने के बाद सफीरा की कस्टडी के लिए प्रिया सचदेव और विक्रम चटवाल कानूनी लड़ाई में प्रिया की जीत हुई.

संजय कपूर ने सफीरा को गोद लिया

खबरों के मुताबिक, संजय कपूर ने सफीरा को गोद लिया था, जिससे वह उनकी 30 हजार करोड़ रुपएकी संपत्ति की कानूनी उत्तराधिकारी बन गईं। हालाँकि, अगर सफीरा को संजय कपूर ने कानूनी तौर पर गोद लिया होता, तो वह अपने जैविक पिता विक्रम चटवाल से विरासत की हकदार नहीं होतीं. प्रिया सचदेव और करिश्मा कपूर से पहले, संजय कपूर की शादी फैशन डिजाइनर नंदिता महतानी (1996-2000) से हुई थी. उनकी कोई संतान नहीं है.

