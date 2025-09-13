एशिया कप में भारत-पाक मैच को लेकर पूर्व दिग्गज अपने बयान देने शुरू कर दिए हैं. पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज वसीम अकरम ने पाकिस्तान और भारत के बीच मैच को लेकर बयान दिया है. अकरम ने माना है कि पाकिस्तान की टीम को यदि मैच जीतना है तो खुद पर विश्वास करना होगा. अकरम ने सोनी नेटवर्क पर बात करते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम यकीन कर रही है. उन्हें खुद की काबिलियत पर विश्वास करना भी चाहिए, इस लेवल पर आप जब ऐसी टीम के खिलाफ खेलोगे और अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा तो आप कैसे मैच जीत सकते हो, आपकी टीम में कितना भी टैलेंट क्यों न हो लेकिन यदि आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो यह काम नहीं करेगा. आपको बड़ी टीम के खिलाफ मैच जीतना है तो आपको खुद की काबिलियत पर विश्वास करना होगा.