59 minutes ago

IND vs PAK Asia Cup 2025 : भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का महामुकाबला, रविवार को दुबई में होने जा रहा है. इस मैच को लेकर फैंस का जोश आसमान छू रहा है. इस मैच में दोनों टीमें अपनी ताकत और कौशल का प्रदर्शन करेंगी. फैंस सोशल मीडिया पर अपनी-अपनी टीमों को चीयर कर रहे हैं और मैच को लेकर अपनी उम्मीदें और भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं. वहीं, राजनीति जगत के लोग भी इस मैच पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. 

बता दें कि यह मैच दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के लिए एक शानदार अनुभव होगा. इस मैच में क्रिकेट के सभी रोमांचक पहलू देखने को मिलेंगे. शानदार कैच, बेहतरीन फील्डिंग और बल्लेबाजों द्वारा लगाए गए चौके और छक्के...

IND vs PAK Asia Cup 2025 : Reaction Live Update :
 

Sep 13, 2025 08:47 (IST)
मेरा देश, मेरा सिंदूर! पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना देशद्रोह ही है! | Asia Cup India Pakistan Match Controversy Shiv Sena Editorial Samna Operation Sindoor Pahalgam Attack

शिवसेना का मुखपत्र कहे जाने वाले 'सामना' के संपादकीय में भारत का पाकिस्‍तान के साथ क्रिकेट खेलने को राष्‍ट्र विरोधी बताया गया है! सामना के संपादकीय में क्‍या लिखा है, आप भी पढ़ें. 

Sep 13, 2025 08:45 (IST)
Wasim Akram on India vs Pakistan match: 'जिस माइंड सेट के साथ..., पाकिस्तानी टीम को किस भारतीय खिलाड़ी से बचकर रहना होगा, वसीम अकरम ने बताया

एशिया कप में भारत-पाक मैच को लेकर पूर्व दिग्गज अपने बयान देने शुरू कर दिए हैं. पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज वसीम अकरम ने पाकिस्तान और भारत के बीच मैच को लेकर बयान दिया है. अकरम ने माना है कि पाकिस्तान की टीम को यदि मैच जीतना है तो खुद पर विश्वास करना होगा. अकरम ने सोनी नेटवर्क पर बात करते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम यकीन कर रही है. उन्हें खुद की काबिलियत पर विश्वास करना भी चाहिए, इस लेवल पर आप जब ऐसी टीम के खिलाफ खेलोगे और अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा तो आप कैसे मैच जीत सकते हो, आपकी टीम में कितना भी टैलेंट क्यों न हो लेकिन यदि आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो यह काम नहीं करेगा. आपको बड़ी टीम के खिलाफ मैच जीतना है तो आपको खुद की काबिलियत पर विश्वास करना होगा. 

Sep 13, 2025 08:43 (IST)
ND vs PAK Asia Cup 2025 : एसीसी ट्रॉफी या आईसीसी ट्रॉफी होगी, तो हमें उसमें भाग ... अरुण धूमल

एशिया कप 2025 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर, आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने कहा कि मैं भारतीय टीम को एशिया कप के लिए शुभकामनाएं देता हूं. सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि जहां तक द्विपक्षीय मैचों की बात है, हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे. लेकिन जब आपके पास ऐसी एसीसी ट्रॉफी या आईसीसी ट्रॉफी होगी, तो हमें उसमें भाग लेना होगा. इसलिए हम सरकार की सलाह पर ही चलेंगे.

 

Sep 13, 2025 08:41 (IST)
ND vs PAK Asia Cup 2025 : पहलगाम में निर्दोष लोगों को मार डाला है.... आदित्य ठाकरे

एशिया कप 2025 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर शिवसेना (UBT) विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा कि पाकिस्तान जिसने बार-बार हमारे देश पर हमले किए हैं, देश में आतंकवाद फैलाया है, पहलगाम में निर्दोष लोगों को मार डाला है. बीसीसीआई पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने के लिए इतना उत्साहित क्यों है?... पाकिस्तान ने 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का बहिष्कार करने का फैसला किया क्योंकि टूर्नामेंट भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा था. हम भी बहिष्कार क्यों नहीं कर सकते?... भाजपा ने अपनी विचारधारा बदल दी है. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हैं. बीसीसीआई देश विरोधी है.'

Sep 13, 2025 08:38 (IST)
IND vs PAK Asia Cup 2025 : 'आतंकवाद से कोई बातचीत या व्यापार नहीं होगा..'

शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं, "एशिया कप के तहत 14 सितंबर को दुबई में भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच होना है. मैंने संसद में यह मुद्दा इसलिए उठाया था क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब मैं संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ विभिन्न देशों के दौरे पर गई थी, तो हमें बताया गया था कि आतंकवाद से कोई बातचीत या व्यापार नहीं होगा... पहलगाम में 26 युवाओं की जान चली गई और 26 महिलाएं विधवा हो गईं. इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ और हमने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया.

