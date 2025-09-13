रूस में फिर हिली धरती, 7.3 आंकी गई तीव्रता, भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी

Russia Earthquake: रूस के कमचटका इलाके में भूकंप के तेज झटके महसूस किये गए हैं. भूकंप की तीव्रता 7.3 बताई जा रही है. इसके बाद सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है. अगर सुनामी आती है, तो वहां हाहाकर मच सकता है. ऐसे से में कमचटका तट के नजदीक रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है.

अमेरिकी भूविज्ञान सर्वेक्षण, 'रूस के कामचतका क्षेत्र के पूर्वी तट के पास 7.4 तीव्रता का भूकंप आया.' हालांकि, जापान में 7 से ज्‍यादा तीव्रता का भूकंप आना नई बात नहीं है. 30 जुलाई को ही जापान में 8 से ज्‍यादा की तीव्रता का भूकंप आया था.

रूस में 30 जुलाई को सुदूर पूर्वी इलाके कामचटका प्रायद्वीप में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए थे. यह भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इससे 4 मीटर (करीब 13 फीट) ऊंची सुनामी उठी, जिसमें कई इमारतों को नुकसान पहुंचा. कामचटका प्रायद्वीप पर आया ये भूकंप 8.7 तीव्रता का था, जिससे प्रशांत क्षेत्र में काफी चिंता फैल गई थी.