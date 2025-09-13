विज्ञापन
विशेष लिंक

रूस में फिर हिली धरती, 7.3 आंकी गई तीव्रता, भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी

भूकंप की तीव्रता 7.3 बताई जा रही है. इसके बाद सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है. अगर सुनामी आती है, तो वहां हाहाकर मच सकता है. ऐसे से में कमचटका तट के नजदीक रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है.

Read Time: 2 mins
Share
रूस में फिर हिली धरती, 7.3 आंकी गई तीव्रता, भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी
मास्‍को:

Russia Earthquake: रूस के कमचटका इलाके में भूकंप के तेज झटके महसूस किये गए हैं. भूकंप की तीव्रता 7.3 बताई जा रही है. इसके बाद सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है. अगर सुनामी आती है, तो वहां हाहाकर मच सकता है. ऐसे से में कमचटका तट के नजदीक रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है.

अमेरिकी भूविज्ञान सर्वेक्षण, 'रूस के कामचतका क्षेत्र के पूर्वी तट के पास 7.4 तीव्रता का भूकंप आया.' हालांकि, जापान में 7 से ज्‍यादा तीव्रता का भूकंप आना नई बात नहीं है. 30 जुलाई को ही जापान में 8 से ज्‍यादा की तीव्रता का भूकंप आया था.  

Latest and Breaking News on NDTV

रूस में 30 जुलाई को सुदूर पूर्वी इलाके कामचटका प्रायद्वीप में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए थे. यह भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इससे 4 मीटर (करीब 13 फीट) ऊंची सुनामी उठी, जिसमें कई इमारतों को नुकसान पहुंचा. कामचटका प्रायद्वीप पर आया ये भूकंप 8.7 तीव्रता का था, जिससे प्रशांत क्षेत्र में काफी चिंता फैल गई थी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Russia Earthquake, Earthquake In Kamchatka Region, Earthquake
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com