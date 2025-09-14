विज्ञापन
विशेष लिंक

जब खून-पानी एक साथ नहीं तो मैच कैसे? भारत-पाक मैच पर विपक्ष के तीखे सवाल, जानें बीजेपी का जवाब

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि जब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते तो एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच कैसे खेल सकता है.

Read Time: 3 mins
Share
जब खून-पानी एक साथ नहीं तो मैच कैसे? भारत-पाक मैच पर विपक्ष के तीखे सवाल, जानें बीजेपी का जवाब
भारत-पाक एशिया पर पर विपक्ष के तीखे सवाल.
  • भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच 14 सितंबर को होने वाला है, जिससे देश में राजनीतिक विवाद छिड़ गया है.
  • कांग्रेस, शिवसेना और आम आदमी पार्टी सहित विपक्षी दल इस मैच का विरोध कर सरकार से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं.
  • विपक्ष ने प्रधानमंत्री के "खून और पानी साथ नहीं बह सकते" बयान को लेकर जमकर निशाना साधा.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

भारत-पाकिस्तान एशिया कप क्रिकेट मैच 14 सितंबर, रविवार को होने जा रहा है. इसे लेकर पूरे देश में सियासी घमासान छिड़ गया है. विपक्ष क्रिकेट मैच (India-Pakistan Cricket Match) को लेकर सरकार का घेराव कर रही है. कांग्रेस से लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और आम आदमी पार्टी तक, हर कोई सरकार पर हमलावर है. हर कोई पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से होने वाले इस मैच का विरोध कर रहा है और सरकार से जवाब मांग रहा है. वहीं इस मामले पर बीजेपी नेताओं का क्या कहना है, सबकुछ जानें.

ये भी पढ़ें- Bihar Elections: 'बिहार की सभी 243 सीटों पर लड़ेगा तेजस्वी', मुजफ्फरपुर से RJD नेता का बड़ा ऐलान

भारत-पाक क्रिकेट मैच कैसे?

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि जब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते तो एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच कैसे खेल सकता है.

लगा था सरकार पाकिस्तान को नेस्तनाबूत कर देगी

कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने भी इस मैच पर आपत्ति जताई. उन्होंने भी पीएम मोदी का खून और पानी वाला बयान दोहराया औरकहा कि भारत-पाकिस्तान के बीच आयोजित होने वाले मैच को लेकर बेहतर जवाब तो केंद्र सरकार ही दे सकती है. उन्होंने कहा कि देश में एक ऐसा माहौल बनाया गया, जिससे लगने लगा कि सरकार पाकिस्तान को नेस्तनाबूत कर देंगे. लेकिन, जैसे ही बात खेल की हुई, यह सबकुछ भूलाकर क्रिकेट मैच खेलने के लिए तैयार हो गए.

देशभक्ति का व्यवसायीकरण

वहीं शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इसे देशभक्ति का व्यवसायीकरण बताया. ठाकरे ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हपए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभक्ति का व्यवसायीकरण कर दिया है. हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते. अगर खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते, तो खेल और खून साथ-साथ कैसे बह सकते हैं? युद्ध और खेल एक साथ कैसे हो सकते हैं. शिवसेना इसे लेकर रविवार को विोध प्रदर्शन करने जा रही है. 

पाकिस्तान से मैच की क्या जरूरत?

दिल्ली के  पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री जी को पाकिस्तान के साथ मैच करवाने की आखिर क्या जरूरत है.

मैच पर विपक्षी दलों को बीजेपी का जवाब

 विपक्षी दलों के इस हमले पर बीजेपी ने करारा जवाब दिया है. पूर्व खेल मंत्री और वर्तमान बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने साफ किया कि एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा आयोजित टूर्नामेंट में ऐसे मुकाबले टाले नहीं जा सकते.  

पाकिस्तान हर मौके पर भारत से हार चुका

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि पाकिस्तान हर मौके पर भारत से हार चुका है और रविवार को होने वाले मैच में भी भारतीय टीम जीत हासिल करेगी, क्रिकेट न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह लोगों को एकजुट करने और युवाओं में जोश भरने का भी माध्यम है.उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत, पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेलेगा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स, जैसे विश्व कप और एशिया कप में हिस्सा लेना जारी रखेगा. पाकिस्तान वैश्विक मंच पर अलग-थलग पड़ चुका है. शायद क्रिकेट के मैदान पर आकर उसे समझ में आए कि पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India Pakistan Cricket Match, India Pakistan Cricket, India Pakistan Asia Cup Match, Opposition On India Pak Match, Pawan Kheda
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com