India vs Pakistan: शुभमन गिल की फुर्ती का ट्रेलर देखो पाकिस्तान, देखिए जरा क्या गजब कैच पकड़ा

Shubman Gill Catch Viral video: अब वह दिन आ गया है जब भारत और पाक के बीच दिलचस्प मुकाबला खेला जाएगा. वहीं, आजके मैच से पहले भारत के खिलाड़ियों ने शानदार अंदाज में फील्डिंग प्रैक्टिस की जिसका वीडियो केवल NDTV के पास है,

Shubman Gill, IND vs PAK match: गिल के कैच को देख कांपेगा पाकिस्तान
  • एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच आज खेला जाएगा, जिसे दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं
  • भारत के उपकप्तान शुभमन गिल ने फील्डिंग प्रैक्टिस के दौरान शानदार प्रदर्शन कर अपनी तैयारियों का परिचय दिया
  • शुभमन गिल पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ टी20 मैच खेलेंगे, इससे पहले उन्होंने चार वनडे में 130 रन बनाए हैं
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

India vs Pakistan : एशिया कप में भारत और पाकिस्तान (Asia Cup, India vs Pakistan) के बीच मैच खेला जाने वाला है. इस मैच का फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अब वह दिन आ गया है जब भारत और पाक के बीच दिलचस्प मुकाबला खेला जाएगा. वहीं, आजके मैच से पहले भारत के खिलाड़ियों ने शानदार अंदाज में फील्डिंग प्रैक्टिस की जिसका वीडियो केवल NDTV के पास है, भारत के उपकप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) ने जिस अंदाज में फील्डिंग की है वह हैरान करने वाला है. गिल की फुर्ती देखने लायक थी. गिल ने डाइव मारकर एक हाथ से कैच लेकर दिखाया है कि इस मैच के लिए वो कितने तैयार हैं. भारतीय खिलाड़ियों के इस जोश को देखकर यकीनन पाकिस्तान कांप रहा होगा. 

पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ टी-20 मैच खेलने मैदान पर उतरेंगे शुभमन गिल

बता दें कि पहली बार गिल पाकिस्तान के खिलाफ टी20 मैच खेलने मैदान पर उतर रहे हैं.  पाकिस्तान के खिलाफ गिल ने 4 वनडे मैच खेले हैं और 130 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक भी शामिल है.

शुभमन गिल नेट्स सेशन के दौरान चोटिल

एक रिपोर्ट के अनुसार, अभ्यास के दौरान गिल के हाथ में चोट लग गई, जिससे प्रशंसक और टीम प्रबंधन चिंतित हो गए.  गेंद लगने के बाद बल्लेबाज़ असहज दिखाई दे रहे थे.  मैदान से बाहर जाने से ठीक पहले टीम के फिजियो ने उनकी देखभाल की.  ​​इसके बाद गिल को एक आइसबॉक्स पर हाथ पकड़े बैठे देखा गया, जहां कप्तान सूर्यकुमार यादव और मुख्य कोच गौतम गंभीर उनके साथ लंबी बातचीत के लिए मौजूद थे. 

चिंता की कोई बात नहीं है

हालांकि चोट के कुछ देर बाद गिल को फिर से नेट्स पर बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करते हुए देखा गया. यानी अब चिंता की कोई बात नहीं है.इसका मतलब है कि आजके मैच में शुभमन गिल का खेलना तय है. 

एशिया कप के लिए भारतीय टीम :

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह

Shubman Singh Gill, Asia Cup 2025, India, Pakistan, Cricket
