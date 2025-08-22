'यह साफ है कि सेलेक्टर अय्यर को...', कैफ का स्टार बल्लेबाज की अनदेखी पर बड़ा बयान

भारतीय पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) ने कहा है कि सेलेक्टरों ने एशिया कप (Asia Cup 2025) की 15 सदस्यीय टीम से श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को बाहर रखकर न्याय नहीं किया क्योंकि वह बहुत ही प्रचंड फॉर्म में हैं. टीम इंडिया के ऐलान को करीब दो दिन का समय हो गया है, लेकिन अय्यर के प्रति संवेदानओं और उनके बाहर रखने की आलोचना का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है. वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अय्यर को लेकर किए सवाल पर अगरकर ने कहा था, 'अय्यर के मामले में न तो उनकी ही गलती है और न ही हमारी. बात इतनी सी है कि हम केवल 15 ही खिलाड़ी चुन सकते हैं और आपको उनके अवसर का इंतजार करना होगा.' लेकिन बड़े वर्ग ने 30 साल के अय्यर का जोरदार समर्थन किया.

कैफ ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर कहा, 'श्रेयस अय्यर का नाम टीम में नहीं आया. सेलेक्टरों ने कहा कि अब जबकि वे 15 ही खिलाड़ियों का चयन कर सकते थे, तो उनका चयन बहुत ही मुश्किल था. मैं इस बात को समझ सकता हूं. इस बात को मैं मंजूरी देता हूं, लेकि सवाल यह है कि उनका नाम स्टैंड-बाय खिलाड़ियों में क्यों नहीं था?' कुछ और पूर्व क्रिकेटरों की तरह ही कैफ इस बात से हैरान थे कि अय्यर को रिजर्व खिलाड़ियों में जगह क्यों नहीं मिली. कैफ ने टीम में संजू सैमसन और जितेश शर्मा के रूप में दो विकेटकीपर होने के बावजूद रिजर्व खिलाड़ियों में ध्रुव जुरैल को रखे जाने पर हैरानी जताई.



कैऱ बोले, 'सूची में जायसवाल है और जुरेल हैं. यहां जुरेल की कोई जरूरत नहीं हैं. अगर सेलेक्टर्स अय्यर को वास्तव में पसंद करते हैं, तो इस बल्लेबाज का नाम स्टैंड-बाय खिलाड़ियों में होना ही चाहिए था. अगर कोई चोटिल होता है, तो अय्यर वहां जा सकते थे.' उन्होंने कहा, 'आपने अय्यर को एशिया कप में नहीं देखोगे, जो मैं समझता हूं कि गलत है. निश्चित तौर पर उनका नाम रिजर्व खिलाड़ियों में होना ही चाहिए था. ध्रुव के बारे में कहूं, तो टीम में पहले से ही जितेश शर्मा और संजू सैमसन हैं. आप जुरेल को रखते हो, पराग को स्टैंड-बाय में रखते हो. यह गलत है. अय्यर के साथ न्याय नहीं हुआ.'

वहीं, कैफ ने रिंकू सिंह के चयन पर कहा, 'मुझे लगता है कि रिंकू का चयन इसलिए हुआ है क्योंकि वह यूपी लीग में बॉलिंग कर रहे हैं. अब जबकि वॉशिंगटन सुंदर टीम में नहीं हैं, तो रिंकू सिंह यूएई की पिचों पर दो-तीन ओवर गेंदबाजी कर सकते हैं. बता दें कि भारत मेगा इवेंट में अभियान का आगाज 10 सितंबर को करेगा, जबकि बहुप्रतीक्षित पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबलाा 14 सितंबर को खेला जाएगा. ये दोनों ही मैच दुबई में खेले जाएंगे. भारत ग्रुप राउंड में आखिरी मुकाबला 10 सितंबर को अबु धाबी में ओमान के खिलाफ खेलेगा.