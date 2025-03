Ishan Kishan: आईपीएल से पहले खूंखार हुए ईशान किशन, 258 की स्ट्राइक रेट से ठोके रन, 16 गेंदों में जड़ा पचासा

आईपीएल 2025 की शुरुआत 22 मार्च से होनी है और उससे पहले सभी फ्रेंचाइजी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही हैं. इसी क्रम में सनराइजर्स हैदराबाद ने इंट्रा स्क्वॉड मैच खेला, जिसमें ईशान किशन का खूंखार अंदाज देखने को मिला है. उन्होंने बैक टू बैक अर्द्धशतक जड़कर दिखा दिया है कि वो इस सीजन का कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने कुछ लंबे छक्के भी लगाए. बता दें, आईपीएल 2025 के लिए हुई खिलाड़ियों की नीलामी में सनराइजर्स हैदराबाद ने ईशान किशन को 11.25 करोड़ रुपये में खरीदा था. इससे पहले ईशान मुंबई इंडियंस के लिए खेलते थे. लेकिन मुंबई फ्रेंचाइजी ने उन्हें आईपीएल 2025 से पहले रिलीज कर दिया था.

आईपीएल 2025 की तैयारी के लिए सनराइजर्स हैदराबाद अभ्यास मैच के रूप में एक इंट्रा-स्क्वाड गेम खेल रहा था. ईशान किशन ने पहले एसआरएच ए की ओर से खेलते हुए एसआरएच बी के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. इस दौरान उन्होंने सिर्फ 16 गेंदों में अपना अर्द्धशतक जड़ा. ईशान ने छक्के से अपना पचासा पूरा किया. ईशान किशन ने एसआरएच ए के लिए खेलते हुए 23 गेंदों में 64 रनों की पारी खेली. इसके बाद वो कुसल मेंडिस की की गेंद पर कैच आउट हुए.

ईशान किशन इसके बाद एसआरएच बी की तरफ से खेलने आए और उन्होंने फिर अर्द्धशतक जड़ा. इस बार उन्होंने 30 गेंदों में 73 रनों की पारी खेली. इस बार उन्होंने 21 गेंदों में चौके के साथ अपना अर्द्धशतक पूरा किया. दूसरी पारी में ईशान बिना आउट हुए ही पवेलियन लौटे. अगर दोनों पारियों को जोड़ें तो ईशान किशन ने 53 गेंदों पर 258 की स्ट्राइक रेट से 137 रन बनाए हैं.

