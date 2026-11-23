भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन ने सोमवार को पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी के इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से संन्यास लेने पर उनकी तारीफ की. उन्होंने कहा कि इस दिग्गज क्रिकेटर ने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है और युवा खिलाड़ियों की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है.

दरअसल, CSK, वह फ्रेंचाइजी जिसके लिए धोनी ने IPL के 17 सीजन खेले हैं. उन्होंने 17 नवंबर को पुष्टि की कि IPL 2027 सीजन से धोनी एक नई भूमिका में नजर आएंगे- वे टीम के मेंटर (मार्गदर्शक) होंगे. यह उनके और फ्रेंचाइजी के बीच के उस रिश्ते में एक बड़ा बदलाव है, जिसने उनके क्रिकेट करियर के एक बड़े हिस्से को परिभाषित किया है.

इस घोषणा के साथ ही IPL में धोनी के शानदार करियर का समापन हो गया, जिसकी शुरुआत 2008 में टूर्नामेंट के पहले सीजन से हुई थी. टूर्नामेंट की शुरुआत से ही इसका अहम चेहरा रहे 45 वर्षीय धोनी अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं, जिसमें वे एक बेहतरीन लीडर, फिनिशर और इस टूर्नामेंट में खेलने वाले सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में से एक के रूप में याद किए जाएंगे. सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए, ईशान किशन ने कहा कि धोनी का संन्यास फैंस और खिलाड़ियों के लिए एक भावुक पल था. उन्होंने भारतीय क्रिकेट में धोनी के बड़े योगदान और युवा क्रिकेटरों को दी गई प्रेरणा पर जोर दिया.

'धोनी के संन्यास पर सबको बुरा लगा'

उन्होंने कहा, 'मुझे पता है कि उन्होंने संन्यास ले लिया है. उन्हें लगा कि अब सही समय आ गया है. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी समझते हैं कि उन्होंने इस देश को कितना कुछ दिया है, वे कैसे खेले और उन्होंने कितने युवा खिलाड़ियों को प्रेरित किया है- यही सबसे अहम बात है. जाहिर है, जब उन्होंने संन्यास लिया तो सबको बुरा लगा, लेकिन हम उन्हें मैदान पर और TV पर देखते रहेंगे. उन्होंने देश के लिए जो किया है, उसे लेकर बहुत खुशी भी है; शायद ही कोई और खिलाड़ी ऐसा कर पाया हो.'

धोनी के संन्यास के साथ ही एक ऐसे करियर का अंत हो गया, जिसने चेन्नई सुपर किंग्स को IPL के इतिहास की सबसे सफल और जानी-मानी फ्रेंचाइजी में बदल दिया. उनकी कप्तानी में, CSK ने खुद को एक बेहद मजबूत टीम के रूप में स्थापित किया और 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में पांच IPL खिताब जीते. इस फ्रेंचाइजी ने 2010 और 2014 में दो बार चैंपियंस लीग T20 ट्रॉफी भी जीती, जिससे फ्रेंचाइजी क्रिकेट में एक पावरहाउस के रूप में इसकी साख और मजबूत हुई. CSK लगातार IPL खिताब जीतने वाली पहली टीम बनी और उसने एक ही साल में IPL और चैंपियंस लीग T20 दोनों जीतने का कारनामा भी कर दिखाया.

धोनी ने चेन्नई को कई बार फाइनल और प्लेऑफ तक पहुंचाया. उन्होंने टीम में एक ऐसी संस्कृति विकसित की, जो निरंतरता, भरोसे और दबाव में भी शांत रहने की क्षमता पर टिकी थी. खिलाड़ियों से उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकलवाने की उनकी खूबी - खासकर मुश्किल हालात में - CSK की पहचान बन गई. उनकी कप्तानी केवल मैदान पर लिए गए रणनीतिक फैसलों तक सीमित नहीं थी. धोनी इस फ्रेंचाइजी की उस सोच के प्रतीक बन गए, जिसमें अनुभवी खिलाड़ियों पर भरोसा जताना, ड्रेसिंग रूम का माहौल स्थिर रखना और यह सुनिश्चित करना शामिल था कि हर खिलाड़ी पूरे आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ खेले. कई क्रिकेटरों ने उनकी कप्तानी में अपने करियर के सबसे सफल दौर देखे.

हालांकि धोनी ने अपने IPL करियर का ज्यादातर समय CSK ​​के साथ बिताया, लेकिन 2016 और 2017 में उन्होंने 'राइजिंग पुणे सुपरजायंट' के लिए भी दो सीजन खेले, क्योंकि उस दौरान चेन्नई सुपर किंग्स को टूर्नामेंट से सस्पेंड कर दिया गया था. 2018 में वे वापस लौटे और आते ही टीम को IPL खिताब जिताकर एक यादगार वापसी की. 2024 सीजन से पहले, धोनी ने CSK की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ को सौंप दी, जो टीम में नेतृत्व परिवर्तन की शुरुआत थी. इसके बावजूद, वे टीम का एक अहम हिस्सा बने रहे; उन्होंने स्टंप्स के पीछे अपने अनुभव का फायदा दिया और मैचों के अंतिम पलों में कई बार अहम योगदान दिया.

धोनी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेला आखिरी मैच

2025 सीजन में गुजरात टाइटंस के खिलाफ उन्होंने अपना आखिरी IPL मैच खेला. इसके बाद, पिंडली की चोट के कारण वे 2026 सीजन में नहीं खेल पाए, और अब उनके संन्यास की घोषणा से यह साफ हो गया है कि वे एक खिलाड़ी के तौर पर दोबारा मैदान पर नहीं लौटेंगे.

अपने पूरे IPL करियर में, धोनी ने 278 मैच खेले, जिनमें उन्होंने 38.30 की औसत और 137.45 के स्ट्राइक रेट से 5,439 रन बनाए. उनके नाम 24 अर्धशतक और 264 छक्के दर्ज हैं, जो एक मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में उनकी उपयोगिता और इस टूर्नामेंट के सबसे भरोसेमंद फिनिशर्स में से एक होने को दर्शाते हैं.

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