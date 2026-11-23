एनवीडिया ने सोमवार को कहा कि वह जेनसेन हुआंग को मुख्य कार्यकारी (CEO) के पद पर बहाल कर रहा है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिस्टर हुआंग के साथ कई दौर की बातचीत और बैठकों के बाद, उन्हें फिर से बहाल करने के लिए सर्वसम्मति से वोट दिया. इस फैसले पर पहुंचने की प्रक्रिया के दौरान, बोर्ड को अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ स्तरों से भी इनपुट मिला. इस इनपुट के आधार पर, बोर्ड को पूरा भरोसा है कि मिस्टर हुआंग की वापसी से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है.

बोर्ड के चेयर, हार्वे सी. जोन्स ने कहा, "बोर्ड का मानना ​​है कि NVIDIA का नेतृत्व करने के लिए जेनसेन ही सही व्यक्ति हैं. उनकी वापसी हमारे शेयरधारकों, कर्मचारियों, साझेदारों और ग्राहकों के सर्वोत्तम हित में है." उन्होंने आगे कहा, "हमें जेन्सेन पर पूरा भरोसा है और हम उनके साथ फिर से काम करने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि वे एक बार फिर कंपनी की कमान संभाल रहे हैं."

जेनसेन हुआंग का बयान

जेनसेन हुआंग ने कहा, "Nvidia में वापस आना और एक नई औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक का नेतृत्व करना मेरे लिए सम्मान की बात है. मैं पूरी विनम्रता और नए संकल्प के साथ इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं. मैं इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मुझ पर भरोसा जताने और विचार-विमर्श करने के लिए Nvidia बोर्ड का धन्यवाद करता हूं. मैं विशेष रूप से हार्वे जोन्स का उनके नेतृत्व के लिए, और कोलेट तथा हमारी एग्जीक्यूटिव टीम का, जिन्होंने इस दौरान Nvidia को संभाला, आभार व्यक्त करता हूं. मैं अपने कर्मचारियों, शेयरधारकों, इंडस्ट्री के अन्य लीडर्स और दुनिया भर के साझेदारों का भी उनके असाधारण समर्थन के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. सबसे बढ़कर, मैं अपने परिवार के प्यार और समर्थन के लिए आभारी हूं. मैं जल्द से जल्द काम पर वापस लौटने के लिए उत्साहित हूं."

इस घोषणा के बाद, सोमवार को प्री-मार्केट ट्रेडिंग में एनवीडिया (Nvidia) के शेयर में 29% की उछाल आई.

अमेरिकी वित्त मंत्री ने दिए थे संकेत

अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के एक बयान से पहले ही इस बात का अंदाजा लग गया था. रविवार को अमेरिकी ब्रॉडकास्टर CBS से बातचीत में, बेसेंट ने उस स्पष्ट मतभेद पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की, जो एनवीडिया के बोर्ड से किसी बाहरी व्यक्ति को लीडर के तौर पर नियुक्त करने की उनकी पहले की मांग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में सार्वजनिक रूप से हुआंग का समर्थन करने के बीच दिख रहा था. बेसेंट ने कहा, "मैंने कहा था कि उन्हें किसी बाहरी व्यक्ति को लाना चाहिए, और अभी वह (हुआंग) बाहर ही हैं." उन्होंने आगे कहा कि हुआंग की वापसी इस बात पर निर्भर करेगी कि चीन को चिप शिपमेंट भेजने के मामले में चल रही कंप्लायंस जांच में, अंततः किसकी जिम्मेदारी तय होती है.

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