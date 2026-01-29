विज्ञापन
IND vs NZ, 4th T20I: गंभीर का संदेश लेकर मैदान पर दौड़ते हुए पहुंचे चोटिल ईशान किशन, प्लेइंग 11 से रहे थे बाहर, फैंस हुए नाराज

Ishan Kishan Injury Controversy IND vs NZ 4th T20I: ईशान किशन की फिटनेस को लेकर खड़ा हुआ यह विवाद अगले और अंतिम T20I से पहले टीम प्रबंधन के लिए सिरदर्द बन सकता है.

  • न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 मैच में भारत को पचास रनों की हार का सामना करना पड़ा और बल्लेबाजी कमजोर रही
  • कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मैच से पहले ईशान किशन को निगल इंजरी के कारण प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने की बात कही
  • मैदान पर किशन की तेज दौड़ देखकर फैंस ने उनकी इंजरी पर सवाल उठाए और टीम मैनेजमेंट पर विश्वास खोया
Ishan Kishan Injury Controversy IND vs NZ 4th T20I: न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे T20 अंतर्राष्ट्रीय में 50 रनों की करारी हार के बाद भारतीय टीम की खराब बल्लेबाजी प्रदर्शन के साथ-साथ ईशान किशन की फिटनेस को लेकर भी एक नया विवाद खड़ा हो गया है. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मैच से पहले किशन को 'निगल' के कारण प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने की बात कही थी, लेकिन मैच के दौरान घटी एक घटना ने फैंस को सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया.

मैदान पर किशन की 'दौड़' ने खोली पोल?

यह विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब भारतीय पारी संकट में थी और शिवम दुबे अकेले मोर्चा संभाले हुए थे. इसी दौरान हेड कोच गौतम गंभीर ने ईशान किशन को संदेश पहुंचाने के लिए मैदान पर भेजा. ईशान किशन जिस फुर्ती और तेज़ी के साथ दौड़ते हुए मैदान के अंदर गए और जिस गति से वापस बाहर आए उसने फैंस के बीच बहस छेड़ दी. सोशल मीडिया पर फैंस का कहना है कि अगर किशन को 'निगल इंजरी' थी, तो वह इतनी तेज़ी से कैसे दौड़ सकते थे?

फैंस ने उठाए सवाल, टीम मैनेजमेंट पर साधा निशाना

फैंस ने इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की है कि क्या टीम मैनेजमेंट ने ईशान किशन की इंजरी को लेकर झूठ बोला था? कई लोगों ने इसे प्लेइंग इलेवन के चयन पर सवाल उठाने का एक जरिया बना लिया है. उनका तर्क है कि अगर किशन फिट थे, तो उन्हें बाहर क्यों बैठाया गया, खासकर तब जब टीम को बल्लेबाजी में एक मजबूत शुरुआत की जरूरत थी.
इस हार के बावजूद भारत सीरीज में 3-1 से आगे है, लेकिन ईशान किशन की फिटनेस को लेकर खड़ा हुआ यह विवाद अगले और अंतिम T20I से पहले टीम प्रबंधन के लिए सिरदर्द बन सकता है.

India, New Zealand, Shivam Dube, Ishan Pranav Kumar Pandey Kishan, India Vs New Zealand 2026, Cricket
