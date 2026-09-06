ईशान किशन ने दलीप ट्रॉफी फाइनल में ठोका शतक, बढ़ाया गौतम गंभीर-अजीत अगरकर का सिरदर्द

ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने दलीप ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में शतक ठोका है. ईशान को अपने 10वें फर्स्ट क्लास सेंचुरी के लिए 122 गेंद लगीं. पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी के लिए आए ईशान पहले ही टी20 टीम का हिस्सा हैं और उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट में बीते कुछ समय में धमाकेदार प्रदर्शन किया है. ईशान के इस शतक के भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर का सिरदर्द बढ़ा दिया है. क्योंकि यह विकेटकीपर बल्लेबाज लगातार टेस्ट टीम में आने के लिए दरवाजा खटखटा रहा है.