विज्ञापन
विशेष लिंक

इरफान पठान की भविष्यवाणी, ये 4 टीमें पहुंचेगी टी-20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में

T20 World Cup 2026 semi-finalist Prediction: भारत के पूर्व दिग्गज इरफान पठान ने उन 4 टीमों के बारे में अपनी राय दी है जो टी-20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रह सकती है.

Read Time: 2 mins
Share
इरफान पठान की भविष्यवाणी, ये 4 टीमें पहुंचेगी टी-20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में
Irfan Pathan Prediction on T20 World Cup 2026 semi-finalist
  • इरफ़ान पठान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, भारत और इंग्लैंड को चुना है
  • पूर्व क्रिकेटर उथप्पा ने भारत, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूज़ीलैंड को टी20 वर्ल्ड कप के टॉप चार में माना है
  • पुजारा, कुंबले और चोपड़ा ने सर्वसम्मति से भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूज़ीलैंड को सेमीफाइनलिस्ट चुना है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

T20 World Cup Prediction: पूर्व भारतीय तेज़ गेंदबाज़ इरफ़ान पठान ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भविष्यवाणी की है और उन 4 टीमों के बारे में अपनी राय दी है जो सेमीफाइनल में पहुंच सकती है. बता दें कि टी-20- वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से होने वाला है और इसका फाइनल 8 मार्च को खेला जाएगा. इस बार टी-20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेले जाएंगे. वहीं, भारत के पूर्व दिग्गज इरफान पठान ने सेमीफाइनलिस्ट को लेकर भविष्यवाणी की है. स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए इरफान पठान ने ऐसी 4 टीमों के नाम बताए हैं जो सेमीफाइनल में पहुंच सकती है. 

Latest and Breaking News on NDTV

पूर्व भारतीय दिग्गज ने ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, भारत और इंग्लैंड को टी-20 वर्ल्ड कप के लिए सेमीफाइनलिस्ट करार दिया. इतना नहीं इरफान के अलावा उथप्पा ने भारत, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूज़ीलैंड को टॉप 4 में चुना, जबकि पुजारा, कुंबले और चोपड़ा ने सर्वसम्मति से भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूज़ीलैंड टॉप 4 के लिए चयन किया है भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनलिस्ट के तौर पर भारत, साउथ अफ्रीका, न्यूज़ीलैंड और इंग्लैंड को चुना तो रैना ने भारत, साउथ अफ्रीका, न्यूज़ीलैंड और श्रीलंका को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनलिस्ट करार दिया है

T20 World Cup 2026  के लिए सेमीफाइनलिस्ट भविष्यवाणी

पूर्व दिग्गजचुनी गई सेमीफाइनलिस्ट टीमें
रॉबिन उथप्पाभारत, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड
इरफान पठानभारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान
चेतेश्वर पुजाराभारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड
अनिल कुंबलेभारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड
आकाश चोपड़ाभारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड
मोहम्मद कैफभारत, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड
सुरेश रैनाभारत, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका
संजय बांगरभारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
T20 World Cup 2026, India, New Zealand, Irfan Khan Pathan, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now