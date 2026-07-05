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'रजत पाटीदार के बारे में सोचना का समय', भारत की एक और हार के बाद बोले इरफान पठान

Irfan Pathan urges to rethink T20 batting combination: टी-20 में भारत को मिली एक और हार ने फैन्स को निराश कर दिया है. वहीं, भारत के पूर्व दिग्गज इरफान पठान ने भारतीय टीम मैनेजमेंट के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.

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'रजत पाटीदार के बारे में सोचना का समय', भारत की एक और हार के बाद बोले इरफान पठान
Irfan Pathan on Time for India to consider Rajat Patidar for T20I

Time for India to consider Rajat Patidar for T20I: भारत को दूसरे टी-20 में 4 विकेट से इंग्लैंड से हरा दिया. पहला टी-20 मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था लेकिन दूसरे मैच में इंग्लैंड की टीम ने शानदार खेल दिखाया और जीत हासिल करने में सफल रही. भारत को पिछले 4 टी-20 मैच में से तीन में हार का सामना करना पड़ा है. भारत को आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में 2-0 से हार का सामना करना पड़ा था. अब जब इंग्लैंड के खिलाफ भारत को हार मिली तो भारत के पूर्व दिग्गज इरफान पठान ने इस पर रिएक्ट किया है और माना है कि टीम में बदलाव की दरकार है. 

भारत के पूर्व दिग्गज इरफान पठान का मानना ​​है कि रजत पाटीदार के आने से बैटिंग ऑर्डर में विविधता आएगी.  पाटीदार का आईपीएल 2026 का सीजन शानदार रहा था, जिसमें उन्होंने 14 पारियों में 192.69 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 501 रन बनाए और आरसीबी को लगातार दूसरा खिताब जिताया. वह भारतीय टी-20 इंटरनेशनल टीम में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कड़े कॉम्पिटिशन की वजह से अब तक उन्हें मौका नहीं मिल पाया है. हालांकि, वह भारत के लिए तीन टेस्ट और एक वनडे मैच खेल चुके हैं, टी-20 में उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है, उन्होंने 106 पारियों में 160.08 के स्ट्राइक रेट से 3389 रन बनाए हैं. 

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Photo Credit: youtube/Irfan Pathan

इरफान पठान ने X पर पोस्ट किया, "अभी भारतीय T20 टीम में बाएं हाथ के बल्लेबाजों की संख्या को देखते हुए, टीम इंडिया के लिए रजत पाटीदार पर विचार करने का एक और कारण बनता है, मुझे उम्मीद है कि उन्हें मौका मिलेगा, खासकर इसलिए क्योंकि अगले 'टी-20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए अभी काफी समय है."

दरअसल, भारत के मौजूदा सेटअप में यह बात सच में मायने रखती है. भारत का टॉप ऑर्डर अब लेफ्ट-हैंडर वाला है, जिसमें अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा और ईशान किशन जैसे खिलाड़ी हैं, और पाटीदार जैसे क्लास का राइट-हैंडर विरोधी अटैक के खिलाफ एक्स फैक्टर साबित हो सकता है. अब ये देखना है कि रजत पाटीदार को लेकर टीम मैनेजमेंट क्या सोचता है. अब सीरीज का तीसरा मैच 7 जुलाई को ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम में खेला जाएगा.  

IND vs ENG T20I सीरीज़: पूरा शेड्यूल 

तारीखदिनमैचवेन्यू  भारतीय समय
1 जुलाईबुधवारपहला T20Iरिवरसाइड ग्राउंड, चेस्टर-ले-स्ट्रीटरात 10:00 बजे  
4 जुलाईशनिवारदूसरा T20Iओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टरशाम 7:00 बजे  
7 ​​जुलाईमंगलवारतीसरा T20Iट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघमरात 10:00 बजे  
9 जुलाईगुरुवारचौथा T20Iकाउंटी ग्राउंड, ब्रिस्टल    रात 10:00 बजे  
11 जुलाई    शनिवारपांचवां T20Iद रोज़ बाउल, साउथेम्प्टनशाम 7:00 बजे

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