वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, तोड़ दिया सचिन तेंदुलकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड

Eng vs Ind 2nd T20I: आखिरकार भारतीयों सहित करोड़ों वैश्विक फैंस, पूर्व क्रिकेटर और मीडिया का दबाव रंग लाया. और सुपरकिड वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) को भारतीय प्रबंधन ने मैनचेस्टर में ओल्डट्रैफर्ड में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में भारतीय कैप थमा ही दी. इसी के साथ ही वैभव सूर्यवंशी 36 साल पहले सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे कम उम्र में भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले और पूर्णकालिक टेस्ट दर्जा प्राप्त देशों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले दुनिया के सिर्फ दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए.
History has been created🥳💛— 𝐕𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐬🎧 (@WeTheThinkers) July 4, 2026
Vaibhav Sooryavanshi becomes the youngest player to debut for India. He has received his India cap🇮🇳
Wishing him all the very best. May God bless him with great success.#INDvsENG pic.twitter.com/D2BLRJ2vVw
चलिए जान लीजिए कि पूर्णकालिक टेस्ट दर्जा प्राप्त देशों में पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में आगाज करने वाले शीर्ष 6 खिलाड़ी कौन से हैं
|उम्र
|खिलाड़ी (देश)
|बनाम
|जगह
|14 साल 227 दिन
|हसन रज़ा (पाकिस्तान)
|जिम्बाब्वे
|फैसलाबाद, 1996
|15 साल 99 दिन
|वैभव सूर्यवंशी (भारत)
|इंग्लैंड
|मैनचेस्टर, 2026
|15 साल 116 दिन
|मोहम्मद शरीफ (बांग्लादेश)
|जिम्बाब्वे
|हरारे, 2001
|15 साल 124 दिन
|मुश्ताक मोहम्मद (पाकिस्तान)
|वेस्टइंडीज
|लाहौर, 1959
|16 साल 127 दिन
|आकिब जावेद (पाकिस्तान)
|वेस्टइंडीज
|एडिलेड, 1988
|16 साल 205 दिन
|सचिन तेंदुलकर (भारत)
|पाकिस्तान
|कराची, 1989
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