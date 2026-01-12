IND vs NZ: 'यह खिलाड़ी आइडियल रिप्लेसमेंट होते', सुंदर की जगह आयुष बडोनी को मिली जगह तो इरफान पठान को लगा झटका

Irfan Pathan on ideal replacement: न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही तीन वनडे मैचों की सीरीज से ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर बाहर हो गए हैं. बीसीसीआई ने उनकी जगह आयुष बडोनी को टीम में जगह दी है. बडोनी को पहली बार भारतीय टीम में जगह मिली है. बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज में वॉशिंगटन सुंदर के रिप्लेसमेंट के रूप में आयुष बडोनी के नाम की घोषणा की है.आयुष बडोनी को टीम में सुंदर की जगह शामिल किए जाने पर इरफान पठान ने रिएक्ट किया है, इरफान ने माना है कि अगर रियान पराग फिट होते तो वह वाशिंगटन सुंदर की जगह लेने के लिए आइडियल रिप्लेसमेंट होते. इरफान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर रिएक्ट किया है.

इरफान ने लिखा, "अगर रियान पराग फिट होते तो वह वाशिंगटन सुंदर की जगह लेने के लिए आइडियल रिप्लेसमेंट होते. टीम इंडिया में चुने जाने पर आयुष बदोनी को बधाई. इंडिया A के लिए उन्होंने कुछ अच्छे हिट्स मारे. इंडिया A के लिए, उन्होंने नवंबर में साउथ अफ्रीका A के खिलाफ 66(66) और ऑस्ट्रेलिया A के खिलाफ 21(20) और 50(27) रन बनाए."

If Riyan Parag was fit he would have been ideal replacement for Washington sundar.



Congratulations to Ayush Badoni for Team India call up. He had few decent hits for India A



For India A, he scored 66(66) vs South Africa A in November and 21(20) & 50(27) vs Australia A in… — Irfan Pathan (@IrfanPathan) January 12, 2026

बता दें कि वॉशिंगटन सुंदर रविवार को खेले गए पहले वनडे के दौरान इंजर्ड हुए थे. बीसीसीआई की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सुंदर ने पहले वनडे के दौरान गेंदबाजी करते समय अपनी बाईं निचली पसली में तेज दर्द की बात कही. उनका आगे स्कैन होगा, जिसके बाद बीसीसीआई की मेडिकल टीम विशेषज्ञों की राय लेगी. वाशिंगटन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वनडे सीरीज के बाकी दो मैचों से बाहर हो गए हैं. पुरुषों की चयन समिति ने सुंदर की जगह आयुष बडोनी को टीम में शामिल किया है. बडोनी दूसरे वनडे के लिए राजकोट में टीम से जुड़ेंगे. सुंदर टी20 विश्व कप 2026 की भारतीय टीम का हिस्सा हैं, इसलिए उनकी इंजरी टीम की परेशानी को बढ़ाने वाली है. 26 साल के बडोनी को पहली बार भारतीय टीम में जगह दी गई है। बडोनी दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. दिल्ली के लिए वह 21 प्रथ

म श्रेणी और 27 लिस्ट ए मैच खेल चुके हैं। प्रथम श्रेणी में 4 शतक और 7 अर्धशतक की मदद से वह 1,681 रन बना चुके हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 205 है. वहीं लिस्ट क्रिकेट की 22 पारियों में 1 शतक और 5 अर्धशतक की मदद से वह 693 रन बना चुके हैं. दाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज बडोनी आईपीएल में एलएसजी के लिए खेलते हैं. वह इस टीम के साथ 2022 से जुड़े हुए हैं. एलएसजी के लिए पिछले 4 सीजन के 56 मैचों में 10 बार नाबाद रहते हुए 6 अर्धशतक की मदद से 963 रन बना चुके हैं.