IND vs SA: 'सैमसन की तुलना में जितेश को मिले मौका', इरफान पठान ने बताया टीम इंडिया के लिए बेहतर विकल्प कौन

Irfan Pathan Jitesh Sharma over Sanju Samson: भारत-दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में संजू सैमसन की जगह प्लेइंग 11 में नहीं बनी. इस बात को लेकर चर्चा भी शुरू हुई की आखिर संजू को टीम इंडिया में जगह दी जा रही तो प्लेइंग 11 का हिस्सा वो क्यों नहीं बन रहे. उनकी जगह जितेश शर्मा को टीम में तरजीह दी गई. अब इस फैसले पर पूर्व भारतीय स्टार इरफान पठान ने कहा कि भारत को अब जितेश शर्मा के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि लोअर-मिडिल ऑर्डर में खेलने का अनुभव सैमसन की तुलना में जितेश के पास ज्यादा है.

इरफान ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा कि यह फैसला सही है, क्योंकि सैमसन ने हमेशा टॉप ऑर्डर में बैटिंग की है और नीचे नंबर पर बल्लेबाज़ी करना उनके लिए मुश्किल हो सकता है. उन्होंने बताया कि सैमसन ने एशिया कप के दौरान मिडिल ओवरों में अच्छी पारी खेली थी, लेकिन लगातार नीचे बल्लेबाज़ी करना आसान नहीं है.

इरफान के अनुसार, 'अगर टीम को सैमसन और जितेश में से किसी एक को चुनकर उसी प्लान पर टिके रहना है, तो फिलहाल जितेश बेहतर विकल्प दिख रहे हैं. उन्होंने कहा कि खिलाड़ी बदलते रहने से टीम आगे चलकर परेशान हो सकती है.' इससे पहले शुभमन गिल के टॉप ऑर्डर में वापस आने के बाद सैमसन को मिडिल ऑर्डर में भेजा गया था, लेकिन वहां उनका प्रदर्शन स्थिर नहीं रहा. वहीं, फिनिशर की भूमिका में जितेश बिल्कुल फिट बैठते हैं और उन्होंने अफ्रीका के खिलाफ भी ये दर्शाया.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की जीत के बाद जब जितेश शर्मा से उनके और सैमसन के रिश्ते के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सैमसन उनके लिए बड़े भाई जैसे हैं. जितेश ने बताया कि उनके बीच हेल्थी कॉम्पिटीशन है, जो उनके खेल को और बेहतर बनाती है. जितेश ने कहा कि सैमसन बेहतरीन खिलाड़ी हैं और अगर उन्हें उनके साथ मुकाबला करना है तो उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाना होगा.