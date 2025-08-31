मोहम्मद सिराज नहीं, जसप्रीत बुमराह के बाद यह खिलाड़ी बनेगा दुनिया का नंबर वन गेंदबाज, इरफान पठान की भविष्यवाणी

Irfan Pathan on Khaleel Ahmed: भारत के पूर्व दिग्गज इरफान पठान (Irfan Pathan) ने भारत के उस गेंदबाज के बारे में बात की है जो आने वाले 5 से 6 साल में वर्ल्ड का नंबर वन गेंदबाज बन सकता है. इऱफान ने मोहम्मद सिराज और आकाश दीप को लेकर नहीं बल्कि खलील अहमद (Khaleel Ahmed) को लेकर भविष्यवाणी की है. इरफान पठान को उम्मीद है कि खलील अहमद अगले 5 से 6 सालों में बड़ा प्रभाव डालेंगे. 27 साल के खलील अहमद ने नेशनल क्रिकेट टीम के लिए अपना आखिरी मैच 2024 में श्रीलंका में टी20I सीरीज़ में खेला था. बाएं हाथ के इस तेज़ गेंदबाज़ ने पिछले दो आईपीएल सीज़न में दिल्ली कैपिटल्स (DC) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए 28 मैचों में 32 विकेट लेकर प्रभावशाली परफॉर्मेंस किया है. (Irfan Pathan endorses THIS fast bowler as a future Indian star)

इरफान पठान ने Revsportz पर खलील अहमद को लेकर बात की और कहा, "अर्शदीप सिंह सफ़ेद गेंद वाले क्रिकेट में हमारे नंबर 1 गेंदबाज़ हैं, और इसमें कोई शक नहीं है. खलील दूसरे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ हैं, और उनमें कौशल भी है. वह बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ हैं और 135-140 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से गेंदबाज़ी कर सकते हैं. वह गेंद को दोनों तरफ़ स्विंग करा सकते हैं और उनकी बाउंसर भी अच्छी है. वह सभी कसौटियों पर खरा उतरता है और अब एक गेंदबाज़ के रूप में बेहतर हो रहा है. "

पठान ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, " उसने अपनी धीमी बाउंसर में सुधार किया है और उसकी सीम पोजीशन भी बेहतर हुई है. अब उसकी फिटनेस में सुधार हुआ है और अगले 4-5 सालों तक भारतीय टीम के लिए खेलने की पूरी क्षमता उसमें है. उसे सही समय पर सही जगह पर होना होगा और मुश्किल परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करना होगा. सीएसके के साथ उसका सीज़न अच्छा रहा. मुझे उम्मीद है कि वह अगले 5-6 सालों में बड़ा नाम कमाएगा. खलील ने भारत के लिए 18 टी20 और 11 वनडे मैच खेले हैं और 31 विकेट लिए हैं. (Irfan Irfan on Khaleel Ahmed – The Next in Line)