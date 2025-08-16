क्या हार्दिक से है राइवलरी, क्यों निकाले गए IPL कमेंट्री पैनल से? इरफान पठान ने दिए सभी सवालों के जवाब

Irfan Pathan Statement on Hardik Pandya: इरफान पठान न सिर्फ टी20 वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर हैं बल्कि वह कमेंट्री बॉक्स में अपनी वाकपटुता के लिए भी जाने जाते हैं. पिछले कुछ सालों से वह महत्वपूर्ण सीरीज के दौरान शीर्ष प्रसारकों के साथ काम कर रहे हैं. ऐसे में यह हैरानी की बात थी जब वह आईपीएल 2025 के शुरुआती मैच के दौरान कमेंट्री के लिए पैनल में नहीं थे. तब एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इरफ़ान को पैनल से हटा दिया गया था क्योंकि "ब्रॉडकास्टर्स उनके ऑन-एयर और यहां तक कि उनके सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ खिलाड़ियों की आलोचना से खुश नहीं थे." हालाँकि, हाल के दिनों में, उन्होंने भारत बनाम इंग्लैंड प्रतियोगिता सहित महत्वपूर्ण सीरीज के दौरान कमेंट्री की है. वहीं अब इस ऑलराउंडर ने एक इंटरव्यू के दौरान आईपीएल कमेंट्री पैनल से निकाले जाने से लेकर हार्दिक पांड्या के साथ कथित तौर पर चल रही राइवलरी पर जवाब दिए हैं.

हार्दिक की वजह से कमेंट्री पैनल ने निकाले गए इरफान?

ललटटॉप को दिए एक इंटरव्यू में इरफान पठान ने इराशों में जवाब दिया कि हार्दिक पांड्या की आलोचना करने को लेकर उन्हें कमेंट्री पैनल से निकाला गया था. इंटरव्यू के दौरान जब इरफान पठान से पूछा गया कि लोगों को ये लगता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा के बारे में टिप्पणियां करने की वजह से ऐसा हुआ. इरफान पठान से जब इस मामले को लेकर सच पूछा गया तो उन्होंने कहा,"14 मैच होते हैं IPL में. 14 में से 7 बार अगर मैं आपकी आलोचना कर रहा हूं तो सात बार मैंने बहुत हल्का हाथ रखा है. गलती आपने (हार्दिक) 14 बार की है, मैंने दिखाई सात बार है. ये हमारा काम है."

वहीं जब उनसे पूछा गया कि सात बार हल्का हाथ क्यों रखा, इस पर इरफान पठान ने कहा,"ब्रॉडकास्टिंग में भी ना आपको अपनी भावनाओं पर ध्यान देना जरूरी है. सात बार इसलिए ना क्योंकि आप भी जानते हैं वो इंसान है. ये बात भी मैंने ब्राडकास्टिंग में बोली है, ये जो नाम लिया जाता है ना, एक खास खिलाड़ी (हार्दिक के लिए), एक खास नाम बार-बार लिया जा रहा था, तो मैंने लाइव भी बोला था, कि आप आलोचना कीजिए. अगर खिलाड़ी खराब करता है तो आप करो. मेरे बगल में रवि शास्त्री खड़े हैं, लाइव चल रहा है."

इरफान ने आगे कहा,"मुझे बोला गया तो जो माहौल चल रहा है, जो आलोचना हो रही है, जो बूइंग हो रही है, उसके बार में आपका क्या ख्याल है. मैंने कैमरे में देखकर ये कहा था लाइव कि आपको आलोचना करनी है, प्लेयर की करिए. कोई बचा नहीं है आलोचना से. जब तक आप क्रिकेट खेलेंगे आपकी आलोचना होगी. ग्रेट सुनील गावस्कर का भी हुआ. ग्रेट सचिन तेंदुलकर का भी हुआ. जितने भी महान खिलाड़ी है, जब तक वह खेले, तब तक उनकी आलोचना हुई." इरफान ने आगे कहा,"जब ये अल्फाज उनके लिए बोला गया, तो मैंने कहा आप यह अल्फाज मत बोलिए. मैंने ये लाइव कहा था. लेकिन बाकी छोटी बातों को लेकर माहौल बन गया."

इरफान और हार्दिक के बीच चल रही राइवलरी?

वहीं जब सवाल हुआ कि इरफान पठान और हार्दिक पांड्या के बीच सब कुछ ठीक नहीं है. किस बात की राइवलरी है, इस सवाल का जवाब देते हुए पूर्व ऑल-राउंडर ने कहा,"क्यों ठीक नहीं है. कोई राइवलरी नहीं है."

वहीं जब उनसे पूछा गया कि वह और हार्दिर अच्छे दोस्त नहीं हैं तो इस पर इरफान ने जवाब दिया,"होना भी नहीं चाहिए." इरफान ने आगे कहा,"जितने भी खिलाड़ी हैं बड़ौदा के, कोई एक खिलाड़ी, जो ऊपर आए, वो यह नहीं कर सकता, दीपक हूडा से लेकर स्वप्निल सिंह से लेकर हार्दिक-क्रुणाल से लेकर या कोई और खिलाड़ी, जो हमारे बाद आए, कोई एक खिलाड़ी यह नहीं कर सकता कि इरफान पठान,यूसुफ पठान ने हमें सपोर्ट नहीं दिया."

इरफान पठान ने आगे कहा,"हमने उन्हें स्पॉन्सरशिप से लेकर, जूते से लेकर हर तरह से मदद की. लोगों से इन खिलाड़ियों को मौका देने की बात की. कोई हम पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता."

