Asia Cup 2025: एशिया कप में सबसे अधिक बार 0 पर आउट होने वाले बल्लेबाज, अनचाही लिस्ट में इस भारतीय का भी नाम

- एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से शुरू होगा जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत आठ टीमें हिस्सा लेंगी.
- बांग्लादेश के मशरफे मुर्तजा एशिया कप सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले बल्लेबाज हैं.
- मुर्तजा ने एशिया कप 2016 में 5 मैच खेले और गेंदबाजी में पांच विकेट लिए लेकिन बल्लेबाजी में सिर्फ 14 रन बनाए.
Most ducks in Men's T20 Asia Cup: एशिया कप-2025 की शुरुआत 9 सितंबर से होने जा रही है. इस बार यह टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाना है. यूं तो टी20 फॉर्मेट चौके और छक्कों की बरसात के लिए जाना जाता है, लेकिन हम उस खिलाड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके नाम एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) में सबसे ज्यादा बार 'शून्य' पर आउट होने का अनचाहा रिकॉर्ड है. यह खिलाड़ी बांग्लादेश के मशरफे मुर्तजा हैं, जो तीन बार शून्य पर अपना विकेट गंवा चुके. दिलचस्प बात यह है कि मुर्तजा तीनों बार एक ही संस्करण में बगैर खाता खोले पवेलियन लौटे हैं.
यह खिलाड़ी एक ही सीजन में तीन बार हुआ आउट
मशरफे मुर्तजा ने एशिया कप-2016 में पांच मुकाबले खेले थे, जिसमें 22.80 की औसत के साथ कुल पांच विकेट अपने नाम किए. भले ही गेंदबाजी में इस खिलाड़ी का प्रदर्शन संतोषजनक रहा, लेकिन बल्लेबाजी में यह क्रिकेटर कुछ खास नहीं कर सका. मशरफे मुर्तजा पांचों पारियों में बल्लेबाजी के लिए उतरे और 3.50 की औसत के साथ महज 14 रन ही बना सके. इस दौरान उनके बल्ले से सिर्फ दो ही चौके देखने को मिले.
टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने के मामले में चरिथ असलंका, आसिफ अली, किंचित शाह, कुसल मेंडिस, हार्दिक पांड्या और दासुन शनाका संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर मौजूद हैं. यह खिलाड़ी दो-दो बार बगैर खाता खोले पवेलियन लौटे हैं.
ऐसा है टीम इंडिया का शेड्यूल
एशिया कप 2025 में भारतीय टीम 10 सितंबर से अपने अभियान की शुरुआत करेगी. टीम इंडिया का पहला मैच यूएई से होगा, जिसके बाद 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान के बीच हाईवोल्टेज मैच खेला जाना है. टीम इंडिया ग्रुप चरण का अपना तीसरा मैच 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगी. ग्रुप-ए में भारत के अलावा पाकिस्तान, ओमान और यूएई की टीमें हैं, जबकि ग्रुप-बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, हांगकांग-चाइना और अफगानिस्तान की टीमें शामिल हैं.
