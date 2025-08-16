विज्ञापन
बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान को लग सकता है झटका! बोर्ड कर रहा सैलरी में कटौती की तैयारी- रिपोर्ट

Pakistan Cricket Board central contract: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा 2025-26 सीजन के लिए आने वाले कुछ दिनों में केंद्रीय अनुबंध का ऐलान हो सकता है. पीसीबी के नए अनुबंध में कुछ खिलाड़ियों को शामिल किया जा सकता है.

बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान को लग सकता है झटका! बोर्ड कर रहा सैलरी में कटौती की तैयारी- रिपोर्ट
Pakistan Cricket Board: बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान को लग सकता है झटका!
  • पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस महीने के अंत में 2025-26 सीजन के लिए केंद्रीय अनुबंध की घोषणा कर सकता है.
  • खराब प्रदर्शन के कारण बाबर और रिजवान जैसे सीनियर खिलाड़ियों को पैसों की कटौती का सामना करना पड़ सकता है.
  • पाकिस्तान टीम ने हाल ही में तीनों फॉर्मेट में निराशाजनक प्रदर्शन किया है, जिससे बोर्ड की चिंताएं बढ़ी हैं.
Pakistan Cricket Board central contract: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा 2025-26 सीजन के लिए आने वाले कुछ दिनों में केंद्रीय अनुबंध का ऐलान हो सकता है. पीसीबी के नए अनुबंध में कुछ खिलाड़ियों को शामिल किया जा सकता है, जबकि ऐसे खिलाड़ी जो तीनों में से कोई फॉर्मेट नहीं खेल रहे हैं, उनकी छुट्टी हो सकती है. पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रदर्शन लगातार गिरता जा रहा है. हाल ही में टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में 2-1 से हार का सामना करना पड़ा. टीम के खराब प्रदर्शन के चलते सीनियर खिलाड़ियों को मिल रही मोटी रकम को लेकर सवाल उठ रहे हैं और हाल ही में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बाबार आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे खिलाड़ियों को नए अनुबंध में पैसों की कटौती का सामना करना पड़ा सकता है.

खराब प्रदर्शन की मिलेगी सजा

क्रिकेट पाकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय टीम के खराब प्रदर्शन के बीच, राष्ट्रीय क्रिकेटरों को दिया जाने वाला भारी भुगतान सुर्खियों में है. पाकिस्तानी बोर्ड क्रिकेटर्स को बीते दो सालों से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तहत आईसीसी के राजस्व हिस्से के तीन प्रतिशत हिस्सा देता है. और इस साल यह आखिरी बार होगा, जब खिलाड़ियों को यह हिस्सा मिलेगा.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हालिया प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है. टीम ने तीन टेस्ट में से केवल एक जीता है, जबकि 11 वनडे में से केवल दो में जीत हासिल की है. और टी20 में, चौदह मैचों में से सात जीते जबकि सात में उसे हार मिली है. हाल ही में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टी20 सीरीज में 2-1 से हराया था. पीसीबी भी खिलाड़ियों के प्रदर्शन से खुश नहीं है. 

सीनियर खिलाड़ियों ने डाला दवाब

रिपोर्ट की मानें तो दो साल पहले सीनियर क्रिकेटरों ने प्रबंधन समिति के तत्कालीन अध्यक्ष पर दबाव डाला कि वे इतिहास में पहली बार खिलाड़ियों को आईसीसी की कमाई का 3% देने पर सहमत हों. हालांकि कानूनी जटिलताओं ने वर्तमान प्रशासन को इस व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करने से रोक दिया है, लेकिन इसे नए अनुबंधों में आखिरी बार शामिल किए जाने की संभावना है. इसके बाद यह बंद किया जा सकता है, जिससे सीनियर खिलाड़ियों को झटका लग सकता है. 

इसके अलावा अनुबंध के तहत, टेस्ट, वनडे या टी20 अंतरराष्ट्रीय में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी खिलाड़ी को टीम लोगो प्रायोजन से बोर्ड को होने वाली आय का एक हिस्सा मिलेगा. कुछ अधिकारियों का मानना है कि दुनिया का कोई भी क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों को शर्ट के लोगो के लिए अलग से भुगतान नहीं करता है, इसलिए पाकिस्तान को भी नहीं करना चाहिए. हालांकि, मौजूदा समझौते के तहत, ऐसे भुगतान अनिवार्य हैं. पीसीबी केंद्रीय अनुबंध राशि के साथ यह हिस्सा खिलाड़ियों को देता रहेगा.  इसके अलावा मैच फीस और मंथली सैलरी में कोई बदलाव नहीं होगा. 

अनुबंध से मिलते हैं इतने पैसे

पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को अनुबंध के तहत ए कैटेगरी में, अनुबंध से 4.5 मिलियन रुपये मासिक मिलते हैं, साथ ही आईसीसी शेयर से 2.07 मिलियन रुपये मिलते हैं, जिससे उनकी कुल राशि 6.57 मिलियन रुपये प्रति माह हो जाती है. श्रेणी बी में, खिलाड़ियों को मासिक 3 मिलियन रुपये मिलते हैं, साथ ही आईसीसी शेयर से 1.5525 मिलियन, कुल 4.5525 मिलियन रुपये प्रति माह मिलते हैं. पिछले साल 25 खिलाड़ियों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किये गये थे. इस साल, पांच और जोड़े जाएंगे, जिससे कुल संख्या 30 हो जाएगी. नए केंद्रीय अनुबंधों की घोषणा इस महीने के अंत में होने की उम्मीद है.

